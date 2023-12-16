إنبى يفوز على الإسماعيلى بهدف في دورى Nile.. فيديو

MENAFN - Youm7) فاز إنبى على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دورىNile.

سجل محمد حامد هدف إنبى في الدقيقة 14 من ضربة رأس مستغلاً الخروج الخاطئ لأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى .

بهذه النتيجة يحتل إنب المركز

التاسع في ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 9 مباريات هذا الموسم، فاز فى 4 مباريات وخسر مثلها، وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه مثلهم.

أما الإسماعيلي، الذي يقوده إيهاب جلال، فيحتل المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدورى فخاض 9 مباريات حصد خلالها 7 نقاط، فاز في مباراتين وخسر 6 مباريات وتعادل فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكه 13.

وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون : أحمد عبد المنعم في حراسة المرمى،الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - إياد العسقلاني - محمد دسوقي،خط الوسط: نادر فرج - محمد بيومي - عمر الساعي،الهجوم: محمد عبد السميع - عبد الرحمن مجدي - ياو أنور.

بينما بدأ إنبى المباراة بالتشكيل التالى: حارس مرمى : عبد الرحمن سمير،خط الدفاع :

علي فوزي وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة،خط الوسط : مصطفى دويدار ومودي ناصر وأحمد يوسف ومحمد حمدي،خط الهجوم : رفيق كيو وأحمد نادر

حواش.