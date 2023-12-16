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المقاولون العرب يكافئ لاعبيه بعد أول فوز في الدوري

12/16/2023 2:28:47 PM
(MENAFN- Youm7) قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، عقب الفوز أمام طلائع الجيش اليوم في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستأنف المقاولون العرب تدريباته يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادي في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري.



وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على الاتصال بالجهاز الفني واللاعبين بعد المباراة في ظل تواجده خارج البلاد في مهمة عمل لتهنئتهم على الفوز وحثهم على الاستمرار على نفس الروح العالية الفترة المقبلة.



وحقق المقاولون العرب أول فوز له في دوري Nile بالموسم الجاري، عقب تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم على ستاد جهاز الرياضة العسكري.



وتقدم المقاولون العرب إلى المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.












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