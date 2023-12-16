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تعطيل العمل بجامعتي الكويت وعبدالله السالم وهيئة التطبيقي ثلاثة أيام حدادا على وفاة الأمير الراحل

12/16/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- أعلن مجلس الجامعات الحكومية تعطيل العمل في جامعتي الكويت وعبدالله السالم اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور جاسم العلي في بيان صحفي إن ذلك يأتي حدادا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
وقالت جامعة الكويت في بيان صحفي إن تعطيل الدراسة يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء بإعلان الحداد الرسمي وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الأحد إلى الثلاثاء المقبل على أن تستأنف الدراسة في جميع الكليات يوم الأربعاء المقبل.
وفيما يخص الاختبارات المقررة خلال هذه الفترة أوضحت أنه "سيتم عقدها لاحقا بالتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة بما لا يتعارض مع قوانين ولوائح الجامعة".
من جهتها قالت جامعة عبدالله السالم في بيان مماثل إن تعطيل العمل والدارسة لمدة ثلاثة أيام يأتي امتثالا لقرار مجلس الوزراء مبينة أنه "سيتم تأجيل الاختبارات حتى إشعار آخر على أن يبدأ الدوام الأربعاء المقبل".
بدورها أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان مماثل تعطيل العمل والدراسة في جميع كلياتها ومعاهدها خلال الفترة ذاتها على أن "يتم تعديل مواعيد الاختبارات العملية والتطبيقية والنظرية في جدول سيتم الإعلان عنه لاحقا" على موقعها الإلكتروني.
ونعى الديوان الأميري في وقت سابق اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء. (النهاية)

ا س ع / ا ع ب




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