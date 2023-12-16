تعطيل العمل بجامعتي الكويت وعبدالله السالم وهيئة التطبيقي ثلاثة أيام حدادا على وفاة الأمير الراحل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- أعلن مجلس الجامعات الحكومية تعطيل العمل في جامعتي الكويت وعبدالله السالم اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة ثلاثة أيام.
وقال الأمين العام للمجلس الدكتور جاسم العلي في بيان صحفي إن ذلك يأتي حدادا على وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
وقالت جامعة الكويت في بيان صحفي إن تعطيل الدراسة يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء بإعلان الحداد الرسمي وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الأحد إلى الثلاثاء المقبل على أن تستأنف الدراسة في جميع الكليات يوم الأربعاء المقبل.
وفيما يخص الاختبارات المقررة خلال هذه الفترة أوضحت أنه "سيتم عقدها لاحقا بالتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة بما لا يتعارض مع قوانين ولوائح الجامعة".
من جهتها قالت جامعة عبدالله السالم في بيان مماثل إن تعطيل العمل والدارسة لمدة ثلاثة أيام يأتي امتثالا لقرار مجلس الوزراء مبينة أنه "سيتم تأجيل الاختبارات حتى إشعار آخر على أن يبدأ الدوام الأربعاء المقبل".
بدورها أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في بيان مماثل تعطيل العمل والدراسة في جميع كلياتها ومعاهدها خلال الفترة ذاتها على أن "يتم تعديل مواعيد الاختبارات العملية والتطبيقية والنظرية في جدول سيتم الإعلان عنه لاحقا" على موقعها الإلكتروني.
ونعى الديوان الأميري في وقت سابق اليوم ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء. (النهاية)
ا س ع / ا ع ب
MENAFN16122023000071011013ID1107607159
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