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رئيس مجلس السيادة في السودان يعرب عن أصدق التعازي في وفاة سمو أمير البلاد الراحل

12/16/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 16 - 12 (كونا) -- أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان عن تعازيه الحارة في وفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
وتقدم البرهان في بيان أصدره مجلس السيادة بالنيابة عن السودان حكومة وشعبا بأصدق التعازي وخالص المواساة لحكومة وشعب دولة الكويت في وفاة سمو أمير البلاد الراحل.
وقال البرهان "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل. (النهاية)

م ع م / م ع ع




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