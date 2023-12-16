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رئيس إقليم كردستان العراق يقدم خالص التعازي لدولة الكويت بوفاة سمو أمير البلاد الراحل

12/16/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 16 - 12 (كونا) -- تقدم رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بخالص التعازي إلى دولة الكويت حكومة وشعبا بوفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
وقال نيجيرفان بارزاني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) "أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى شعب وقيادة دولة الكويت الصديقة بوفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وأضاف "‏نحن في إقليم كردستان العراق نشارككم في دولة الكويت الشقيقة أحزانكم ومصابكم الأليم في هذا الوقت العصيب".
وتابع بارزاني "ندعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".
بدوره قال مسرور بارزاني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".
وأضاف "‏نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة آل الصباح الكريمة والشعب الكويتي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".
وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل. (النهاية)

ص ب ر / م ع ع




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