رئيس إقليم كردستان العراق يقدم خالص التعازي لدولة الكويت بوفاة سمو أمير البلاد الراحل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 16 - 12 (كونا) -- تقدم رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بخالص التعازي إلى دولة الكويت حكومة وشعبا بوفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
وقال نيجيرفان بارزاني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) "أتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى شعب وقيادة دولة الكويت الصديقة بوفاة المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".
وأضاف "نحن في إقليم كردستان العراق نشارككم في دولة الكويت الشقيقة أحزانكم ومصابكم الأليم في هذا الوقت العصيب".
وتابع بارزاني "ندعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
بدوره قال مسرور بارزاني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".
وأضاف "نتقدم بأحر التعازي إلى عائلة آل الصباح الكريمة والشعب الكويتي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".
وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل. (النهاية)
ص ب ر / م ع ع
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