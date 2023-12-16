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الأزهر الشريف: سمو أمير البلاد الراحل قضى طيلة حياته في خدمة الكويت وقضايا الأمتين العربية والإسلامية

12/16/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 16 - 12 (كونا) -- نعى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب اليوم السبت سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت "بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية".
وتقدم الطيب في بيان صادر عن الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة آل الصباح الكرام داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ومغفرته وأن يرزق أسرته وشعب الكويت العزيز الصبر والسلوان.
من جانبه أعرب مفتي مصر الدكتور شوقي علام في بيان عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في وفاة سمو أمير البلاد الراحل داعيا الله تعالى أن ينزل سموه منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهته عبر رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي في بيان باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية ثرية بالعطاء والإنجازات سائلا المولى عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم شعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية صبر المؤمنين.
كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بخالص التعازي لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا في وفاة سمو أمير البلاد الراحل بعد ما قدمه لدولة الكويت وللأمتين العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع داعيا الله عز وجل أن يتغمد سموه بواسع الرحمة والمغفرة.
وكان الديوان الأميري نعى في وقت سابق ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي الاخر 1445 هجري السادس عشر من ديسمبر 2023.
وأعلن مجلس الوزراء الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل. (النهاية)

ا س م / م ع ع




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