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رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب غدا على المغفور له سمو أمير البلاد الراحل بجميع مساجد الدولة

12/16/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبو ظبي - 16 - 12 (كونا) -- أعلن ديوان الرئاسة الإماراتي أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه بإقامة صلاة الغائب على المغفور له أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح غدا الأحد بعد صلاة الظهر في جميع مساجد الإمارات.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن تلك التوجيهات جاءت لوفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
وكان الشيخ محمد بن زايد قد نعى في وقت سابق اليوم الأمير الراحل وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في الامارات اعتبارا من اليوم السبت وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج. (النهاية)

س خ م / ه س ص



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