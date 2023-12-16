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وزير الصحة: الإنجازات الزاخرة للأمير الراحل ومواقفه المشرفة ستظل نبراسا لنا

12/16/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت أن مسيرة أمير البلاد الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله ستظل نبراسا لنا بكل ما فيها من إنجازات زاخرة وستبقى شاهدة على رؤيته السديدة.
وقال الوزير العوضي في تصريح صحفي إن رؤية الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله وضعت البلاد في زمن قياسي في مكانها المناسب بين مصاف الدول المتقدمة.
وأعرب باسمه وباسم جميع العاملين في وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وجهاز المسؤولية الطبية بأحر التعازي وصادق المواساة لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعموم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الوفي والأمتين العربية والإسلامية بوفاة والدنا وقائد مسيرتنا الفقيد الغالي.
وذكر أن الأمير الراحل الذي أحب شعبه ووطنه إذ يغادر اليوم بجسده فإن نهجه ومواقفه الإنسانية والوطنية المشرفة ستظل نبراسا لنا في الإخلاص والتفاني وحب الوطن داعيا العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته. (النهاية)

ط م س / ت م




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