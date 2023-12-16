Sunday, 17 December 2023 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤولون وسياسيون عراقيون يتقدمون بأصدق التعازي لدولة الكويت بوفاة سمو أمير البلاد الراحل

12/16/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 16 - 12 (كونا) -- تقدم عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والدينية في العراق بأصدق التعازي إلى دولة الكويت حكومة وشعبا بوفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت مستذكرين دور سموه الكبير في دعم القضايا العربية والإسلامية ومواقف سموه التاريخية العظيمة.
وقال رئيس البرلمان العراقي بالإنابة محسن المندلاوي في بيان له " نتقدم بأسمى آيات العزاء والمواساة إلى قيادة وشعب الكويت ونستذكر مواقف سموه الصادقة وجهوده الطيبة في دعم القضايا العربية والاسلامية وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وأضاف "نسأل الباري عز وجل الرحمة والمغفرة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه وكل الأشقاء في الكويت الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".
كما تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شيخوان عبد الله في بيان له بخالص التعازي والمواساة للكويت حكومة وشعبا بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سائلا المولى عز وجل أن يسكن سموه الفردوس الأعلى ويلهم ذويه ومحبيه وشعب الكويت الصبر والسلوان.
كما أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان له عن خالص تعازيه لدولة الكويت حكومة وشعبا بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال الصدر إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة سمو الأمير الراحل معربا عن تعازيه لدولة الكويت الشقيقة و"سائلا العلي القدير أن يمن عليها بالأمن والأمان وأن يديم مواقفها العظيمة تجاه الاسلام والعروبة وبالأخص القضية الفلسطينية ومحبة السلام ونشره في المنطقة".
كما تقدم زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في بيان له بأسمى آيات العزاء والمواساة لدولة الكويت "الجارة والشقيقة حكومة وشعبا برحيل سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" سائلا الله العلي القدير أن يتغمد سموه بواسع رحمته ومستذكرا الدور الكبير لسموه تجاه القضايا العربية والإسلامية.
كما تقدم نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي بتعازيه إلى دولة الكويت بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال في منشور على موقع (إكس) "فقدنا برحيله إحدى الشخصيات البارزة والمؤثرة في المشهد السياسي العربي على مدى عدة عقود إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتقدم رئيس مجلس النواب العراقي السابق رئيس حزب (تقدم) محمد الحلبوسي بتعازيه للكويت حكومة وشعبا في وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب في تدوينة على موقع (إكس) عن تعازيه للكويت حكومة وشعبا داعيا الله أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.
كما أعرب رئيس حزب السيادة العراقي خميس الخنجر في تدوينة أخرى على موقع (إكس) عن التعازي للكويت حكومة وشعبا بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستذكرا مواقف سموه من قضايا الأمة العربية والإسلامية (النهاية) ع ح ه / ه س ص

MENAFN16122023000071011013ID1107607153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث