مسؤولون وسياسيون عراقيون يتقدمون بأصدق التعازي لدولة الكويت بوفاة سمو أمير البلاد الراحل

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 16 - 12 (كونا) -- تقدم عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والدينية في العراق بأصدق التعازي إلى دولة الكويت حكومة وشعبا بوفاة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت مستذكرين دور سموه الكبير في دعم القضايا العربية والإسلامية ومواقف سموه التاريخية العظيمة.
وقال رئيس البرلمان العراقي بالإنابة محسن المندلاوي في بيان له " نتقدم بأسمى آيات العزاء والمواساة إلى قيادة وشعب الكويت ونستذكر مواقف سموه الصادقة وجهوده الطيبة في دعم القضايا العربية والاسلامية وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وأضاف "نسأل الباري عز وجل الرحمة والمغفرة للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه وكل الأشقاء في الكويت الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".
كما تقدم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي شيخوان عبد الله في بيان له بخالص التعازي والمواساة للكويت حكومة وشعبا بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سائلا المولى عز وجل أن يسكن سموه الفردوس الأعلى ويلهم ذويه ومحبيه وشعب الكويت الصبر والسلوان.
كما أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان له عن خالص تعازيه لدولة الكويت حكومة وشعبا بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال الصدر إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة سمو الأمير الراحل معربا عن تعازيه لدولة الكويت الشقيقة و"سائلا العلي القدير أن يمن عليها بالأمن والأمان وأن يديم مواقفها العظيمة تجاه الاسلام والعروبة وبالأخص القضية الفلسطينية ومحبة السلام ونشره في المنطقة".
كما تقدم زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في بيان له بأسمى آيات العزاء والمواساة لدولة الكويت "الجارة والشقيقة حكومة وشعبا برحيل سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح" سائلا الله العلي القدير أن يتغمد سموه بواسع رحمته ومستذكرا الدور الكبير لسموه تجاه القضايا العربية والإسلامية.
كما تقدم نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي بتعازيه إلى دولة الكويت بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال في منشور على موقع (إكس) "فقدنا برحيله إحدى الشخصيات البارزة والمؤثرة في المشهد السياسي العربي على مدى عدة عقود إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتقدم رئيس مجلس النواب العراقي السابق رئيس حزب (تقدم) محمد الحلبوسي بتعازيه للكويت حكومة وشعبا في وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأعرب في تدوينة على موقع (إكس) عن تعازيه للكويت حكومة وشعبا داعيا الله أن يتغمد سموه بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.
كما أعرب رئيس حزب السيادة العراقي خميس الخنجر في تدوينة أخرى على موقع (إكس) عن التعازي للكويت حكومة وشعبا بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستذكرا مواقف سموه من قضايا الأمة العربية والإسلامية (النهاية) ع ح ه / ه س ص
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