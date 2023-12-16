مجلس الجامعات الخاصة: تأجيل الدراسة والاختبارات ثلاثة أيام وتستأنف الأربعاء المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اليوم السبت تأجيل الدراسة والاختبارات في الجامعات والكليات الخاصة لمدة ثلاثة أيام على أن تستأنف يوم الأربعاء المقبل 20 ديسمبر الجاري.
وقالت الأمانة في بيان صحفي اليوم السبت إن ذلك يأتي حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وبناء على إعلان الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وتعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ثلاثة أيام.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء المقبل حدادا على وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت. (النهاية)
ا س ع / م ص ع
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