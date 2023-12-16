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مجلس الجامعات الخاصة: تأجيل الدراسة والاختبارات ثلاثة أيام وتستأنف الأربعاء المقبل

12/16/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة اليوم السبت تأجيل الدراسة والاختبارات في الجامعات والكليات الخاصة لمدة ثلاثة أيام على أن تستأنف يوم الأربعاء المقبل 20 ديسمبر الجاري.
وقالت الأمانة في بيان صحفي اليوم السبت إن ذلك يأتي حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله ‏وبناء على إعلان الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وتعطيل الأعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدة ثلاثة أيام.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء المقبل حدادا على وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت. (النهاية)

ا س ع / م ص ع




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