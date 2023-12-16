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قطاعات كويتية تنعى أمير البلاد الراحل وتستذكر مسيرته العطرة في العمل والبذل

12/16/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 16 - 12 (كونا) -- نعت عدة جهات كويتية في قطاعات الرياضة والعمل الإنساني والعلمي والتخطيط أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت مستذكرة مسيرته العطرة في العمل والبذل والعطاء لرفعة الكويت.
وأكد مسؤولو تلك الجهات في تصريحات وبيانات متفرقة اليوم السبت أن الأمير الراحل رحمه الله كان سندا للإنسانية وداعما لقيمها عبر ترسيخ الأعمال الخيرية كما ترك بصمة بارزة في بناء دولة الكويت وتعزيز نهضتها وتحقيق تطلعات أبنائها.
ونعى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الكويتية المغفور له بإذن الله أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله.
وأعرب الشيخ فهد الناصر في بيان صحفي للجنة ونيابة عن الحركة الرياضية الكويتية عن بالغ التعازي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وإلى أسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي بهذا المصاب الجلل داعيا الله المولى عز و جل أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته وعظيم غفرانه.
من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان في بيان صحفي باسمه وباسم مسؤولي الهيئة وكافة منتسبيها إن الأمير الراحل رحمه الله أفنى حياته في خدمة الكويت بكل المناصب التي تولاها حتى وصل إلى سدة الحكم وكان عونا وسندا للجميع.
وأضاف أن الكويت شهدت خلال فترة تولي الأمير الراحل مقاليد الحكم المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة وخصوصا في المجال الرياضي وكان دائما يحرص على دعم الشباب الرياضي وتوفير البنية التحتية والدعم اللازم لهم من أجل تحقيق الإنجازات ورفع علم الكويت في كل المحافل الخارجية.
واشار البيدان إلى أن الكويت بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله خسرت قائدا وأبا لكل الكويتيين.
من جهته تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير بالنيابة عن أعضاء الجمعية بخالص التعازي إلى آل أسرة الصباح الكرام والأمتين العربية والإسلامية بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وقال الساير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الأمير الراحل كان داعيا للسلام ومساهما في نصرة المظلومين والمنكوبين حول العالم ومعززا للعمل الإنساني مكملا لمسيرة دولة الكويت ودبلوماسيتها في إشاعة السلام.
وأشار إلى أن الأمير الراحل كان سندا للإنسانية وداعما لقيمها عبر ترسيخ الأعمال الخيرية مؤكدا على دور الراحل الكبير وتوجيهاته السامية الدائمة في إغاثة المنكوبين في شتى دول العالم سواء في قطاع غزة وفي ليبيا والمغرب والسودان وتركيا وغيرها من الدول.
وذكر أن المغفور له رحمه الله ترك بصمة بارزة في بناء دولة الكويت وتعزيز نهضتها وتحقيق تطلعات أبنائها مؤكدا أن هذا المصاب الجلل أدمى قلوب أهل الكويت بالحزن والأسى.
وأكد أن الكويت ستواصل مسيرة الأمير الراحل في دعم العمل الإنساني ولن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس صورة البلاد المشرفة.
من جهته أعرب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور عبدالله الشامي عن خالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
وقال الشامي لـ(كونا) إن أسرة المعهد العربي للتخطيط تبتهل إلى الله عز وجل أن يرحم أميرنا وقائدنا أمير العفو والتواضع داعين الله عز وجل بأن يتقبله من الصديقين الطاهرين وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.
وأضاف أن أسرة المعهد العربي للتخطيط ترفع إلى الله العلي القدير بأن يحفظ سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن يكون عهده خير خلف لخير سلف بما فيه الخير للناس والشعب الكويتي ويسدد خطاه.
بدوره نعى رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي طلال الخرافي المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد رحمه الله بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه والأمتين العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.
وقال الخرافي في بيان صحفي إن الكويت والأمتين العربية والإسلامية والعالم خسر برحيله قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته ودينه وستظل أعماله ومنجزاته راسخة في وجداننا وستبقيه نموذجا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.
وأضاف أن مصابنا جلل وفاجعتنا لم تحتمل برحيل أميرنا ووالدنا وقائدنا أمير التواضع داعيا الله تعالى أن يرحمه وأن يجعل جنة الفردوس الأعلى مسكنا له ويلهمنا الصبر والسلوان إنك سميع مجيب الدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)

ف ك / ن و ف




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