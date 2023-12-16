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سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية لدى البلاد ينعون الأمير الراحل ويشيدون بمناقبه وسجاياه العطرة

12/16/2023 2:28:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر الخمري
الكويت - 16 - 12 (كونا) -- نعت مجموعة من السفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية معتمدة لدى البلاد أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله مستذكرين مناقبه وسجاياه العطرة ودوره الكبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولهم والكويت.
وأعرب السفراء والدبلوماسيون في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وأسرة آل الصباح الكرام بفقيد الأمة وقائد مسيرتها المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت آن كوينستين إن العالم تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد متقدمة بالنيابة عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت بخالص التعازي إلى أسرة الصباح والحكومة والشعب الكويتيين في هذا المصاب الأليم.
وأضافت كوينستين إن الأمير الراحل كان قائدا عظيما خدم بلاده لسنوات عديدة وبإخلاص والتزام كبيرين وسيتذكره دائما كل من يعمل لأجل الاستقرار الإقليمي والتواصل بين الشعوب.
وأعربت عن التقدير لصداقة الأمير الراحل تجاه الاتحاد الأوروبي "وأنا على ثقة بأن إرثه سيبقى حيا في قلوب وأذهان الناس".
إلى ذلك تقدمت البعثات الدبلوماسية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية شقيقة عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي بأحر التعازي لأسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي برحيل فقيد الأمة وقائد مسيرتها رحمه الله.
من جهته قال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جيانوي إنه تلقى ببالغ الحزن والأسىنبأ وفاة الأمير الراحل في هذه اللحظة الأليمة معربا بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أركان السفارة عن خالص التعازي وصادق المواساة للكويت حكومة وشعبا وبأحر التعازي إلى أسرة آل الصباح الكرام.
وأضاف جيانوي أن الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد يعتبر زعيما بارزا لدولة الكويت "فلقد كرس حياته كلها لخدمتها وشعبها وساهم في تعزيز التضامن والاستقرار لمنطقة الخليج كما لعب دورا إيجابيا في تعميق العلاقات الودية بين الصين والكويت مشيرا إلى أن وفاة الأمير الراحل لا تمثل خسارة للكويت وحدها بل هي خسارة كبيرة للعالمين العربي والإسلامي أيضا.
وأكد عزم بلاده على مواصلة توارث الصداقة التقليدية بين الصين والكويت والمضي بها قدما وتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه الرئيس شي جينبينغ وسمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في اجتماعهما بمدينة هانغتشو الصينية مؤخرا ووثائق التعاون التي شهدا توقيعها وتعميق التعاون في مختلف المجالات وبناء شراكة استراتيجية أقوى لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد محمد توتونجي باسمه وبالنيابة "عن حكومة وشعب بلادي نقدم خالص العزاء وصادق المواساة لسمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وآل الصباح الكرام وأحبائنا وإخواننا في الكويت الشقيقة بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد أمير العفو والإنسانية.
وسأل توتونجي الله تعالى أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته "وعظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم وإن لله وإنا إليه راجعون".
من ناحيته نعى سفير جمهورية أذربيجان لدى البلاد إميل كريموف ببالغ الحزن وعظيم الأسى وفاة أمير البلاد رحمه الله "إذ فقدت الأمتين العربية والإسلامية برحيله إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق التي يشهد لها التاريخ".
وأضاف السفير كريموف "لقد أحزنني وأحزن جمهورية أذربيجان حكومة وشعبا خبر وفاة سموه رحمه الله سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".
بدوره أعرب سفير ألمانيا لدى البلاد هانس كريستيان عن خالص التعازي إلى دولة الكويت حكومة وشعبا بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد.
وقال سفير جمهورية قبرص لدى البلاد مايكل مافروس "ببالغ الأسى والحزن تلقينا النبأ الحزين بوفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الذي اتسم بالحكمة والتفاني في قيادة البلاد".
وأضاف مافروس أن دولة الكويت شهدت في عهد الأمير الراحل المزيد من التطور والازدهار والوحدة الوطنية والاستقرار والأمن في حين استكملت عملية وساطتها المقدرة للم الشمل الخليجي وتعزيز مكانتها عربيا وإقليميا ودوليا.
وأشار إلى أن الكويت حافظت تحت قيادة الأمير الراحل على سياستها الراسخة المتمثلة في الاعتدال والتسامح واحترام جميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بالقانون الدولي والتسوية السلمية للصراعات. (النهاية)

ن م ع / ت م / م ص ع



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