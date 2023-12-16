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طلب فلسطيني بتحقيق دولي حول دفن جيش الاحتلال أحياء بغزة

12/16/2023 2:28:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 16 كانون االأول (بترا)- دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إلى تحقيق دولي في معلومات عن دفن جيش الاحتلال الاسرائيلي فلسطينيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة.
وأضافت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن المعلومات والشهادات من الفلسطينيين والطواقم الطبية والإعلامية "تشير إلى قيام الاحتلال بدفن مواطنين أحياء في ساحة المستشفى، وأن بعضهم شوهدوا أحياءً قبل حصارهم من قبل الاحتلال".
وتابعت الوزيرة الكيلة أن "على العالم التحرك الجدي لكشف ملابسات هذا الملف، وعدم التهاون أو السكوت على المعلومات التي ترد من قطاع غزة".
وأوضحت وزيرة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد، واعتدى على الكوادر الطبية، ما شكل تهديداً جدياً على حياة الجرحى والمرضى".
وقالت إن "جيش الاحتلال دمر الجزء الجنوبي للمستشفى، وأن 12 طفلا ما زالوا في داخل الحاضنات بالمستشفى دون ماء ولا غذاء، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي إجلاءهم، وفق شهادات الطواقم الطبية".
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
16/12/2023 21:36:30

MENAFN16122023000117011021ID1107607149

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