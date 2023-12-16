العليا لشؤون الكنائس تطالب بالتحرك لوقف العدوان على غزة ومحاكمة مجرمي الحرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- دانت اللجنة الرئاسية العليا للكنائس في فلسطين بشدة استمرار الصمت على جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها الجريمة البشعة التي نفذها جيش الاحتلال بدهس خيام ودفن عشرات الجرحى والمرضى والمواطنين النازحين وهم أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، بعد 9 أيام من الحصار والاقتحام واقتراف الفظائع المروعة.

وأكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور رمزي خوري، إن هذه الإبادة ما كانت لتستمر لولا تعطيل إصدار قرار بوقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي، ولولا امتناع وتلكؤ المحكمة الجنائية الدولية عن القيام بدروها في محاسبة ومعاقبة الجناة من قادة الاحتلال السياسيين والأمنيين والعسكريين على جرائمهم.

ودانت اللجنة جريمة قصف طيران الاحتلال لجمعية الشبان المسيحية والذي أدى الى إيقاع عشرات الضحايا بين شهداء ومصابين، كما دانت بشدة استهداف قناصة جنود جيش الاحتلال للنازحين في كنيسة العائلة المقدسة، مما أدى إلى استشهاد سيدة وابنتها وإصابة عدد من النازحين بينهم حالات خطرة، كما استهدفت دبابات الاحتلال دير راهبات الأم تريزا (مرسلات المحبة) الذي يؤوي أكثر من 54 شخصا من ذوي الإعاقة، وهو داخل أسوار الكنيسة وتم تدمير خزان الوقود والمولد الكهربائي، وألحقت أضرارا بالدير نتيجة ذلك.

كما تم استهداف نفس الدير وجعله غير صالح للسكنى، مما اضطر ذوو الإعاقة لمغادرة البيت وحال دون وصولهم إلى أجهزة التنفس التي يحتاجها بعضهم للبقاء على قيد الحياة، كما تم تدمير الالواح الشمسية وخزانات المياة التابعة للدير.

وقالت اللجنة، في بيانها، إن إسرائيل تستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك الكنائس والمؤسسات الاجتماعية التابعة لها، مشيرة إلى مواصلة الاحتلال استهداف المستشفى المعمداني وهو الوحيد المتبقي في شمالي غزة، والذي يتعرض لمحاولات متواصلة لاقتحامه، حيث تم تدمير أجزاء من الكنيسة في داخله، كما يحاصر الاحتلال محيط كنيستي الروم الأرثوذكس واللاتين في حي الزيتون.

وأكدت اللجنة أن ما تقوم به إسرائيل هو انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي التي تمنع وتجرم استهداف أماكن اللجوء والإيواء والمستشفيات، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائمها المتواصلة واستهدافها للمدنيين والعزل.

وطالبت اللجنة كنائس العالم بضرورة التحرك والضغط على حكومات دولها لوقف إطلاق النار وإنقاذ الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال.

--(بترا)

ع ح/ب ع/ هـ ح

16/12/2023 21:33:29