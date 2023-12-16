غزة: الاحتلال يدفن مرضى ونازحين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال داست خيام النازحين بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، ما أدى لدفن عشرات المرضى والنازحين أحياء.
وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن "القوات الإسرائيلية تعمدت إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد واعتدت على الكوادر الطبية".
وأضاف البرش لوكالة الأناضول، أن "الاحتلال ارتكب كارثة إنسانية، وحوّل المستشفى إلى ثكنة عسكرية، وتعمد إذلال الكوادر الطبية والجرحى".
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح
16/12/2023 21:34:28
MENAFN16122023000117011021ID1107607147
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