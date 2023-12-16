غزة: الاحتلال يدفن مرضى ونازحين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- قالت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال داست خيام النازحين بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، ما أدى لدفن عشرات المرضى والنازحين أحياء.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، إن "القوات الإسرائيلية تعمدت إخراج الجرحى من مستشفى كمال عدوان إلى العراء في ظل أجواء البرد الشديد واعتدت على الكوادر الطبية".

وأضاف البرش لوكالة الأناضول، أن "الاحتلال ارتكب كارثة إنسانية، وحوّل المستشفى إلى ثكنة عسكرية، وتعمد إذلال الكوادر الطبية والجرحى".

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ هـ ح

16/12/2023 21:34:28