استشهاد 290 فلسطينيا في الضفة منذ 7 تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 16 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم السبت برصاص قوات إسرائيلية في حادثين منفصلين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن شابا يبلغ من العمر 20 عاما توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته "بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن" ببلدة بيت أمّر، كما استشهد شاب آخر يبلغ من العمر 25 عاما في مدينة طولكرم.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 290 إضافة إلى 3430 جريحا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وكانت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أعلنت"استشهاد السليم ناصر سليم حجر (25 عاما) من ضاحية شويكة شمال طولكرم؛ برصاص الاحتلال في الرأس، عند بوابة (بلدة) دير الغصون".

وفي وقت سابق السبت، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن شابا أصيب "قبل اعتقاله وشقيقه، خلال تواجدهما بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب دير الغصون، شمال طولكرم".

وأعلنت الوزارة في بيان سابق "استشهاد الشاب حمزة إبراهيم محمد بشكار (30 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة مساء أمس (الجمعة)".

ولم تورد وزارة الصحة مزيدا من التفاصيل عن ظروف استشهاد بشكار، لكن صحافيا من مدينة نابلس قال إن الخبر انتشر مساء الجمعة دون أن تعلن أي جهة رسمية عنه.

ووفق نفس المصدر فإن "جيش الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد الذي زعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن".

ووفق وزارة الصحة "يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى290 شهيداً، منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

فيما بلغت حصيلة الإصابات لنفس الفترة نحو 3430.

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت السبت إلى 4520 بعد اعتقال 16 فلسطينيا ليلة الجمعة/السبت من عدة محافظات.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

16/12/2023 21:18:51