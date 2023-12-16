استشهاد 290 فلسطينيا في الضفة منذ 7 تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 16 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم السبت برصاص قوات إسرائيلية في حادثين منفصلين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان إن شابا يبلغ من العمر 20 عاما توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته "بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن" ببلدة بيت أمّر، كما استشهد شاب آخر يبلغ من العمر 25 عاما في مدينة طولكرم.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 290 إضافة إلى 3430 جريحا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وكانت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) أعلنت"استشهاد السليم ناصر سليم حجر (25 عاما) من ضاحية شويكة شمال طولكرم؛ برصاص الاحتلال في الرأس، عند بوابة (بلدة) دير الغصون".
وفي وقت سابق السبت، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن شابا أصيب "قبل اعتقاله وشقيقه، خلال تواجدهما بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب دير الغصون، شمال طولكرم".
وأعلنت الوزارة في بيان سابق "استشهاد الشاب حمزة إبراهيم محمد بشكار (30 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة مساء أمس (الجمعة)".
ولم تورد وزارة الصحة مزيدا من التفاصيل عن ظروف استشهاد بشكار، لكن صحافيا من مدينة نابلس قال إن الخبر انتشر مساء الجمعة دون أن تعلن أي جهة رسمية عنه.
ووفق نفس المصدر فإن "جيش الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد الذي زعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن".
ووفق وزارة الصحة "يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى290 شهيداً، منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
فيما بلغت حصيلة الإصابات لنفس الفترة نحو 3430.
من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت السبت إلى 4520 بعد اعتقال 16 فلسطينيا ليلة الجمعة/السبت من عدة محافظات.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
16/12/2023 21:18:51
MENAFN16122023000117011021ID1107607146
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