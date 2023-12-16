مصادر حكومية: لا صحة أبدا لوجود جسر ينقل بضائع لإسرائيل مرورا بالأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- أكدت مصادر في وزارتي النقل والصناعة والتجارة أن ما يتم تناقله من أخبار منسوبة لوسائل إعلام عبرية ووسائل تواصل اجتماعي عن وجود جسر بري بديل للبحر الأحمر، عبر موانئ دبي مروراً بالسعودية والأردن، لنقل بضائع إلى إسرائيل لا صحة لها ابداَ.

وعقبت المصادر لـ (بترا) أن موقف الحكومة واضح بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بكل الوسائل، وأن مثل هذه الإدعاءات مرفوضة وهي منشورات هدفها التشويش على الموقف الأردني الثابت تجاه ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.

--(بترا)

هـ ح

16/12/2023 21:27:37