قطر تؤكد استمرار جهودها الدبلوماسية لتجديد الهدنة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 16 كانون الأول (بترا)- أكدت قطر اليوم استمرار جهودها الدبلوماسية لتجديد الهدنة في غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.
وأعربت قطر عن أملها بأن يتم البناء على ما تحقق حتى الآن لإنجاز اتفاق شامل ومستدام ينهي الحرب ويوقف سفك دماء الأشقاء الفلسطينيين، ويقود إلى محادثات جادة نحو إطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه.
جاء ذلك في بيان قطر الذي أرسلت نسخة منه لممثلي وسائل الإعلام بالدوحة والذي ألقته مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة، تحت البند الخامس من جدول الأعمال المتعلق بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات الإنسانية القانونية"، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجدد البيان إدانة قطر للعدوان الإسرائيلي الذي تسبب بأكثر من 18 ألفا من الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تهجير قرابة مليوني إنسان قسريا، وحرمان المدنيين من وسائل الحياة، واستهداف الأعيان المدنية وقتل الصحفيين، وكذلك استهداف المنشآت الدولية، ومقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في خرق صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
--(بترا)
ب ع/ع ط
16/12/2023 20:48:03
MENAFN16122023000117011021ID1107607144
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.