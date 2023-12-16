Sunday, 17 December 2023 12:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر تؤكد استمرار جهودها الدبلوماسية لتجديد الهدنة في غزة

12/16/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 16 كانون الأول (بترا)- أكدت قطر اليوم استمرار جهودها الدبلوماسية لتجديد الهدنة في غزة بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.
وأعربت قطر عن أملها بأن يتم البناء على ما تحقق حتى الآن لإنجاز اتفاق شامل ومستدام ينهي الحرب ويوقف سفك دماء الأشقاء الفلسطينيين، ويقود إلى محادثات جادة نحو إطلاق عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل ودائم وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، على أساس مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه.
جاء ذلك في بيان قطر الذي أرسلت نسخة منه لممثلي وسائل الإعلام بالدوحة والذي ألقته مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء آل ثاني، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة، تحت البند الخامس من جدول الأعمال المتعلق بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات الإنسانية القانونية"، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجدد البيان إدانة قطر للعدوان الإسرائيلي الذي تسبب بأكثر من 18 ألفا من الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تهجير قرابة مليوني إنسان قسريا، وحرمان المدنيين من وسائل الحياة، واستهداف الأعيان المدنية وقتل الصحفيين، وكذلك استهداف المنشآت الدولية، ومقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في خرق صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
--(بترا)
ب ع/ع ط
16/12/2023 20:48:03

MENAFN16122023000117011021ID1107607144

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث