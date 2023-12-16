مجموعة فرنسية للشحن توقف عبور الحاويات من البحر الأحمر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا)- أعلنت مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM"، اليوم السبت، أنها أوقفت عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر بعد الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية في المنطقة.
وبحسب وكالة يورونيوز ، قالت المجموعة ومقرها مرسيليا في بيان: إن "الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".
وأضافت: لقد قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لمجموعتنا في المنطقة التي من المقرر أن تمر من البحر الأحمر بالوصول إلى مناطق آمنة وإيقاف رحلاتها في مياه آمنة فورا وحتى إشعار آخر.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
16/12/2023 20:33:08
MENAFN16122023000117011021ID1107607143
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