مجموعة فرنسية للشحن توقف عبور الحاويات من البحر الأحمر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- أعلنت مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM"، اليوم السبت، أنها أوقفت عبور جميع شحنات الحاويات من البحر الأحمر بعد الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية في المنطقة.

وبحسب وكالة يورونيوز ، قالت المجموعة ومقرها مرسيليا في بيان: إن "الوضع يتدهور أكثر والمخاوف بشأن السلامة تتزايد".

وأضافت: لقد قررنا إصدار تعليمات لجميع سفن الحاويات التابعة لمجموعتنا في المنطقة التي من المقرر أن تمر من البحر الأحمر بالوصول إلى مناطق آمنة وإيقاف رحلاتها في مياه آمنة فورا وحتى إشعار آخر.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ ع ط

16/12/2023 20:33:08