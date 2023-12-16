استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 16 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغت الوزارة باستشهاد الشاب سليم ناصر حجر (25 عاما) الذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، خلال تواجده برفقة شقيقه الذي تم اعتقاله بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
وباستشهاد الشاب حجر، يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 290 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
16/12/2023 20:32:09
MENAFN16122023000117011021ID1107607142
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