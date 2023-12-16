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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم

12/16/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 16 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغت الوزارة باستشهاد الشاب سليم ناصر حجر (25 عاما) الذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، خلال تواجده برفقة شقيقه الذي تم اعتقاله بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
وباستشهاد الشاب حجر، يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 290 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
16/12/2023 20:32:09

MENAFN16122023000117011021ID1107607142

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