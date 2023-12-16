سحم الثقافي ينظم مهرجانا دعما لصمود الأهل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 16 كانون الأول (بترا)- نظم ملتقى سحم الثقافي في بلدة سحم الكفارات التابعة للواء بني كنانة مساء اليوم السبت، مهرجانا خطابيا لدعم صمود الأهل في قطاع غزة وفلسطين.
وخلال المهرجان الذي أداره الدكتور صالح طوالبة ألقى رئيس الملتقى مطر طوالبة كلمة أكد فيها على صمود الأهل في قطاع غزة وفلسطين، وعلى قوة إيمانهم وصبرهم وأملهم بالله.
وأكد الوزير الأسبق الدكتور صبري ربيحات في كلمته أن المقاومة الاسلامية قدمت منظومة أخلاقية ودروسا عظيمة للانسانية، وأن البطل الجديد لأبنائنا هو الفارس العربي الملثم أبو عبيدة.
وقال النائب محمد الظهراوي إن كل أم تبكي في فلسطين على طفلها، تدمع لها عيون سحم وملكا وكفرسوم والكرك وعمان، مشيرا إلى أهل غزة هم أهل بطولة وتضحيات وصمود.
وقال الباحث والكاتب عريب الرنتاوي لقد " اعتقدنا بأن عناصر المقاومة قد تركوا الجهاد، لكنهم فاجأوا الجميع، فقطعوا السياج الفاصل بدمائهم وضربوا المستوطنات بسلاح من صنع أيديهم، لافتا على انها حرب كاشفة أطاحت بكل القيم المدعاة، يوم السابع من تشرين الأول.
من جهته أكد الكاتب الدكتور حسن طوالبة في كلمته على أن 75 عاما من القتل والتدمير قد أوصلت الكيان الصهيوني للإستكبار والغرور الذي أفقده رصيده من الدعم العالمي، لتتفرد أمريكا بدعمها فانغمست مع هذا الكيان الصهيوني بترويج رواياته.
بدوره أشار المهندس معاوية خزاعلة في كلمته الى أن غزة ترسم بالدم صمودها وثباتها، وهي غزة عصية على الركوع، حين تنزف وحدها.
بدوره قال الدكتور صالح طوالبة إن قتل الإعلاميين الممنهج ماهو الا دليل على ان كلمة الحق تؤذي هذا الكيان المحتل.
حضر المهرجان حشد من الأدباء والمثقفين وعدد من المسؤولين والمواطنين من جميع أنحاء لواء بني كنانة.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ ع ط
16/12/2023 20:17:08
MENAFN16122023000117011021ID1107607141
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