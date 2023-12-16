سحم الثقافي ينظم مهرجانا دعما لصمود الأهل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 16 كانون الأول (بترا)- نظم ملتقى سحم الثقافي في بلدة سحم الكفارات التابعة للواء بني كنانة مساء اليوم السبت، مهرجانا خطابيا لدعم صمود الأهل في قطاع غزة وفلسطين.

وخلال المهرجان الذي أداره الدكتور صالح طوالبة ألقى رئيس الملتقى مطر طوالبة كلمة أكد فيها على صمود الأهل في قطاع غزة وفلسطين، وعلى قوة إيمانهم وصبرهم وأملهم بالله.

وأكد الوزير الأسبق الدكتور صبري ربيحات في كلمته أن المقاومة الاسلامية قدمت منظومة أخلاقية ودروسا عظيمة للانسانية، وأن البطل الجديد لأبنائنا هو الفارس العربي الملثم أبو عبيدة.

وقال النائب محمد الظهراوي إن كل أم تبكي في فلسطين على طفلها، تدمع لها عيون سحم وملكا وكفرسوم والكرك وعمان، مشيرا إلى أهل غزة هم أهل بطولة وتضحيات وصمود.

وقال الباحث والكاتب عريب الرنتاوي لقد " اعتقدنا بأن عناصر المقاومة قد تركوا الجهاد، لكنهم فاجأوا الجميع، فقطعوا السياج الفاصل بدمائهم وضربوا المستوطنات بسلاح من صنع أيديهم، لافتا على انها حرب كاشفة أطاحت بكل القيم المدعاة، يوم السابع من تشرين الأول.

من جهته أكد الكاتب الدكتور حسن طوالبة في كلمته على أن 75 عاما من القتل والتدمير قد أوصلت الكيان الصهيوني للإستكبار والغرور الذي أفقده رصيده من الدعم العالمي، لتتفرد أمريكا بدعمها فانغمست مع هذا الكيان الصهيوني بترويج رواياته.

بدوره أشار المهندس معاوية خزاعلة في كلمته الى أن غزة ترسم بالدم صمودها وثباتها، وهي غزة عصية على الركوع، حين تنزف وحدها.

بدوره قال الدكتور صالح طوالبة إن قتل الإعلاميين الممنهج ماهو الا دليل على ان كلمة الحق تؤذي هذا الكيان المحتل.

حضر المهرجان حشد من الأدباء والمثقفين وعدد من المسؤولين والمواطنين من جميع أنحاء لواء بني كنانة.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ ع ط

16/12/2023 20:17:08