اختتام فعاليات منتدى الرياضيين الأردنيين 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا) - اختتمت مساء اليوم السبت، فعاليات منتدى الرياضيين الأردنيين 2023، الذي أقامته لجنة اللاعبين التابعة للجنة الأولمبية الأردنية، بحضور لاعبات ولاعبين مثلوا جميع الاتحادات الرياضية الأردنية.
واشتمل المنتدى على محاور عدة منها: التعريف باللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ودور لجنة اللاعبين والبرامج المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية، والتغذية الرياضية، والرياضة النظيفة، والإصابات الرياضية والصحة العقلية، والمسؤولية المجتمعية، وبناء صورة اللاعب خارج نطاق المنافسات.
وأكدت الأمينة العامة للجنة الأولمبية، رنا السعيد، أن هذا المنتدى يأتي ضمن رؤية اللجنة في مساندة الرياضيين الأردنيين، وتعريفهم بمهام اللجنة الأولمبية ولجنة اللاعبين والمواضيع التي تتعلق بمسيرتهم الرياضية.
وأشارت السعيد إلى التطلع لإقامة هذا المنتدى باستمرار لما له من أهمية كبيرة للرياضيين والمنظومة الرياضية الأردنية، والأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن الرياضيين الذين حضروا هذا المنتدى.
---(بترا)
خ خ/ ن ح/ ع ط
16/12/2023 19:39:53
MENAFN16122023000117011021ID1107607140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.