اختتام فعاليات منتدى الرياضيين الأردنيين 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا) - اختتمت مساء اليوم السبت، فعاليات منتدى الرياضيين الأردنيين 2023، الذي أقامته لجنة اللاعبين التابعة للجنة الأولمبية الأردنية، بحضور لاعبات ولاعبين مثلوا جميع الاتحادات الرياضية الأردنية.

واشتمل المنتدى على محاور عدة منها: التعريف باللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، ودور لجنة اللاعبين والبرامج المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية، والتغذية الرياضية، والرياضة النظيفة، والإصابات الرياضية والصحة العقلية، والمسؤولية المجتمعية، وبناء صورة اللاعب خارج نطاق المنافسات.

وأكدت الأمينة العامة للجنة الأولمبية، رنا السعيد، أن هذا المنتدى يأتي ضمن رؤية اللجنة في مساندة الرياضيين الأردنيين، وتعريفهم بمهام اللجنة الأولمبية ولجنة اللاعبين والمواضيع التي تتعلق بمسيرتهم الرياضية.

وأشارت السعيد إلى التطلع لإقامة هذا المنتدى باستمرار لما له من أهمية كبيرة للرياضيين والمنظومة الرياضية الأردنية، والأخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن الرياضيين الذين حضروا هذا المنتدى.

---(بترا)

خ خ/ ن ح/ ع ط

16/12/2023 19:39:53