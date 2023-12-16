اتحاد كرة القدم يطلق تطبيقه الإلكتروني الرسمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا)- أعلنت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي للاتحاد، والذي أصبح متاحاً للتحميل الآن على الهواتف والأجهزة الذكية مجاناً، عبر المتاجر الرقمية "أبل وأندرويد".
وبينت نصار، خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد اليوم السبت، أن الاتحاد عمل على امتداد الفترة الماضية، على تطوير تطبيق الكتروني بمميزات عصرية وسهلة الاستخدام، بحيث يضم العديد من الخدمات لأسرة وجماهير كرة القدم الأردنية.
ويتضمن التطبيق Jordan FA، ميزات مشاهدة أبرز مباريات البطولات المحلية والمنتخبات الوطنية، وشراء تذاكر حضور اللقاءات، بالإضافة إلى الاطلاع على أبرز النتائج والإحصائيات والأخبار، مع إمكانية تخصيص فريقك المفضل، ليصلك كل ما يهمك على مدار الساعة.
كما يحتوي التطبيق على الأرشيف الكامل للمنتخبات الوطنية عبر التاريخ، والذي يتضمن توثيقاً كاملاً لجميع مباريات ومشاركات المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها عبر التاريخ، وبإجمالي أكثر من 1000 مباراة، منذ أول مواجهة خاضها النشامى في 1953، بالإضافة إلى الملف التعريفي لأكثر من 420 لاعباً ولاعبة تعاقبوا على تمثيل المنتخبات الأولى للرجال والسيدات، و38 مدرباً ومدربة قادوا "النشامى والنشميات" عبر التاريخ، والعديد من الأرقام والإحصائيات الشيقة للمتابعين والجماهير.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
16/12/2023 19:38:24
MENAFN16122023000117011021ID1107607139
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