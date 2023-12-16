اتحاد كرة القدم يطلق تطبيقه الإلكتروني الرسمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- أعلنت الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الرسمي للاتحاد، والذي أصبح متاحاً للتحميل الآن على الهواتف والأجهزة الذكية مجاناً، عبر المتاجر الرقمية "أبل وأندرويد".

وبينت نصار، خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد اليوم السبت، أن الاتحاد عمل على امتداد الفترة الماضية، على تطوير تطبيق الكتروني بمميزات عصرية وسهلة الاستخدام، بحيث يضم العديد من الخدمات لأسرة وجماهير كرة القدم الأردنية.

ويتضمن التطبيق Jordan FA، ميزات مشاهدة أبرز مباريات البطولات المحلية والمنتخبات الوطنية، وشراء تذاكر حضور اللقاءات، بالإضافة إلى الاطلاع على أبرز النتائج والإحصائيات والأخبار، مع إمكانية تخصيص فريقك المفضل، ليصلك كل ما يهمك على مدار الساعة.

كما يحتوي التطبيق على الأرشيف الكامل للمنتخبات الوطنية عبر التاريخ، والذي يتضمن توثيقاً كاملاً لجميع مباريات ومشاركات المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها عبر التاريخ، وبإجمالي أكثر من 1000 مباراة، منذ أول مواجهة خاضها النشامى في 1953، بالإضافة إلى الملف التعريفي لأكثر من 420 لاعباً ولاعبة تعاقبوا على تمثيل المنتخبات الأولى للرجال والسيدات، و38 مدرباً ومدربة قادوا "النشامى والنشميات" عبر التاريخ، والعديد من الأرقام والإحصائيات الشيقة للمتابعين والجماهير.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ ع ط

16/12/2023 19:38:24