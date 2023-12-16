المستقلة للانتخاب تنفذ تمرينا انتخابيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 16 كانون الأول (بترا) - نفذت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم السبت، بالتعاون مع مركز الحياة (راصد)، تمرينا انتخابيا، بمشاركة وزارة الشباب والتربية والتعليم.

ويهدف التمرين، وفقًا لبيان الهيئة، إلى اختبار مسودة تعليمات الاقتراع والفرز، وإجراءات تجميع نتائج الدوائر المحلية والدائرة العامة المخصصة للمقاعد الحزبية وإعلانها، بواقع مركز اقتراع وفرز واحد في كل دائرة انتخابية.

واطلع رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، ووزيرا التربية والتعليم الدكتور عزمي المحافظة، والشباب "محمد سلامة" النابلسي، خلال زيارتهم لمراكز اقتراع، على سير إجراءات العملية الانتخابية وفق مسودة التعليمات التنفيذية التي وضعتها "المستقلة للانتخاب" من خلال اللجان الميدانية المدربة.

وأكد المعايطة، أن مثل هذه التجربة تعد تمرينا حيا لاختبار إجراءات "المستقلة للانتخاب"، ومستوى تطبيق أحكام قانون الانتخاب النافذ، خصوصا بعد استحداث نصوص تتعلق بالدائرة العامة المخصصة للمقاعد الحزبية، وتطبيق احتساب نسبة الحسم (العتبة) في استخراج النتائج النهائية.

وشدد على أن التمرين يهدف لعكس مستوى من تنظيم الإجراءات الرقابية على العملية الانتخابية، وتحديد الاحتياجات اللازمة من الكوادر البشرية والاطلاع على التحديات التي من الممكن أن تواجهها "المستقلة للانتخاب" استعدادا لاستحقاق إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل.

ويهدف التمرين أيضًا إلى فحص الإجراءات والنماذج والأنظمة الإلكترونية التي ستستخدمها الهيئة في الانتخابات المقبلة، بحيث يجري تقييم هذه التجربة وعكس الملاحظات الفنية التي يتم رصدها على الإجراءات والنماذج والأنظمة المستخدمة لتطوير وتجويد العملية الانتخابية.

من جهته أكد الوزير المحافظة، أهمية التمرين على الإجراءات العملية الانتخابية، مشددًا على مدى التعاون المستمر مع الهيئة، من منطلق الدور الوطني المناط بالمؤسسات كافة، وتكريسا لمبدأ تكامل الأدوار في إنجاح أي انتخابات عامة في البلاد.

ولفت إلى أهمية تكثيف جهود التوعية اللازمة للإجراءات الانتخابية المقبلة وفق مراحلها المختلفة، والتركيز على دور الشباب في المرحلة المقبلة.

بدوره، أكد الوزير النابلسي، أن مشاركة الشباب في التمرين هو خطوة مهمة على صعيد تعزيز جهود التوعية والتثقيف بين الفئات الشبابية وتحفيزها نحو المشاركة الإيجابية الفاعلة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأوضح أن التعديلات الدستورية الأخيرة وقانوني الأحزاب والانتخاب، هدفت لتمكين الشباب من الانخراط في الحياة السياسية، ورفع نسب تمثيلهم في المجالس المنتخبة، ما يتطلب تعزيز المشاركة بين المؤسسات المعنية والهيئة المستقلة للانتخاب.

واستمرت الانتخابات التجريبية من 10 صباحًا، ولغاية 2 مساء، وتوزع المشاركون على فئات عمرية شبابية من سن (16 -22) عاما، إذ بلغ عدد الناخبين 7216 ناخبا وناخبة، موزعين على 18 دائرة انتخابية محلية، التي بلغ عدد المترشحين لها 202، وعدد المترشحين على الدوائر العامة 174 مترشحا.

--(بترا)

م ش/ن ح/ ع ط

16/12/2023 19:28:37