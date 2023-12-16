تعادل الرمثا والأهلي في دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- تعادل فريقا الرمثا والأهلي، اليوم السبت، بنتيجة هدف لكل منهما في ختام منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل الرمثا أولا عن طريق لاعبه عزالدين عواقلة، وعادله الأهلي، عن طريق اللاعب يزن غرابلة.

وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع الرمثا رصيده الى 13 نقطة في المركز الرابع، والأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز قبل الأخير.

--(بترا)

ض ع/ن ح

16/12/2023 18:25:01