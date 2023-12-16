تعادل الرمثا والأهلي في دوري المحترفين

تعادل الرمثا والأهلي في دوري المحترفين
التاريخ
12/16/2023 2:28:26 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا)- تعادل فريقا الرمثا والأهلي، اليوم السبت، بنتيجة هدف لكل منهما في ختام منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل الرمثا أولا عن طريق لاعبه عزالدين عواقلة، وعادله الأهلي، عن طريق اللاعب يزن غرابلة.
وتقاسم الفريقان نقطة المباراة ليرفع الرمثا رصيده الى 13 نقطة في المركز الرابع، والأهلي رصيده إلى 8 نقاط في المركز قبل الأخير.
--(بترا)
ض ع/ن ح
16/12/2023 18:25:01
MENAFN16122023000117011021ID1107607137
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