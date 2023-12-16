وزير الأشغال يفتتح مشروعي معالجة انزلاق الجعيدية وطريق النعيمة-بلعما

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا)- افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم السيت، طريق جرش في منطقة الجعيدية أمام حركة السير إيذانا بانتهاء العمل في هذا الجزء من الطريق.
وأغلق هذا الطريق عدة مرات منذ عام 1992، عقب موسم أمطار استثنائي، تسبب بحدوث انزلاق كبير فيه ليجري تحويل السير بشكل كامل إلى طريق بديل منذ عام 2013، حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.
وتعد الجعيدية واحدة من سبعة مواقع على طريق عمان-جرش صنفتها وزارة الأشغال كبؤر ساخنة تعاني من الانزلاق والانهيارات نظرا لطبيعة الطبقات الصخرية على طول الطريق.
وشهدت المنطقة ثلاثة انزلاقات رئيسية، امتد الأول منها على مسافة 200 متر، والثاني على مسافة 100 متر تقريباً بمحاذاة الطريق من الجهة الشرقية، والثالث بالقرب من جسر سلحوب.
وشمل مشروع معالجة انزلاق الجعيدية، إزالة الكتل الصخرية المنهارة، وإعادة تشكيل المنطقة على شكل بسطات واعادة انشاء الطريق ضمن المنطقة المتضررة، إلى إنشاء جدران حجرية وتخطيط طرق وعاكسات والإشارات وتعزيزه بعناصر السلامة العامة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
وفي ذات السياق، افتتح أبو السمن، مشروع اعادة تأهيل طريق النعيمة-بلعما في المنطقة الممتدة من جسر الشيخ مكازي أخو ارشيدة في منطقة رحاب وحتى جسر النعيمة.
ووجه أبو السمن المعنيين في الوزارة بعدم استلام المشروع من المقاول بشكل نهائي، إلا بعد استكمال الأعمال الفرعية على جانب الطريق المتعلقة بمجاري تصريف المياه.
وشمل المشروع، إعادة إنشاء الطريق ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، وتنفيذ خلطات إسفلتية، وعبارات صندوقية وأنبوبية، وأعمال حماية للمنحدرات وتنفيذ أعمال سلامة مرورية وإنارة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
وكان أبو السمن تفقد موقع الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي على طريق جرش "نزول سلحوب" لحافلة تقل طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وعبر أبو السمن عن حزنه وأسفه لفقدان عدد من الطلبة جراء الحادث، داعيا السائقين الى الالتزام بالشواخص الارشادية والتحذيرية والسرعات المقررة وبقواعد القيادة الآمنة.
- -(بترا)
م ح/ن ح/ف ق
16/12/2023 17:18:13
MENAFN16122023000117011021ID1107607136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.