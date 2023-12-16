وزير الأشغال يفتتح مشروعي معالجة انزلاق الجعيدية وطريق النعيمة-بلعما

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم السيت، طريق جرش في منطقة الجعيدية أمام حركة السير إيذانا بانتهاء العمل في هذا الجزء من الطريق.

وأغلق هذا الطريق عدة مرات منذ عام 1992، عقب موسم أمطار استثنائي، تسبب بحدوث انزلاق كبير فيه ليجري تحويل السير بشكل كامل إلى طريق بديل منذ عام 2013، حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق.

وتعد الجعيدية واحدة من سبعة مواقع على طريق عمان-جرش صنفتها وزارة الأشغال كبؤر ساخنة تعاني من الانزلاق والانهيارات نظرا لطبيعة الطبقات الصخرية على طول الطريق.

وشهدت المنطقة ثلاثة انزلاقات رئيسية، امتد الأول منها على مسافة 200 متر، والثاني على مسافة 100 متر تقريباً بمحاذاة الطريق من الجهة الشرقية، والثالث بالقرب من جسر سلحوب.

وشمل مشروع معالجة انزلاق الجعيدية، إزالة الكتل الصخرية المنهارة، وإعادة تشكيل المنطقة على شكل بسطات واعادة انشاء الطريق ضمن المنطقة المتضررة، إلى إنشاء جدران حجرية وتخطيط طرق وعاكسات والإشارات وتعزيزه بعناصر السلامة العامة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وفي ذات السياق، افتتح أبو السمن، مشروع اعادة تأهيل طريق النعيمة-بلعما في المنطقة الممتدة من جسر الشيخ مكازي أخو ارشيدة في منطقة رحاب وحتى جسر النعيمة.

ووجه أبو السمن المعنيين في الوزارة بعدم استلام المشروع من المقاول بشكل نهائي، إلا بعد استكمال الأعمال الفرعية على جانب الطريق المتعلقة بمجاري تصريف المياه.

وشمل المشروع، إعادة إنشاء الطريق ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، وتنفيذ خلطات إسفلتية، وعبارات صندوقية وأنبوبية، وأعمال حماية للمنحدرات وتنفيذ أعمال سلامة مرورية وإنارة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

وكان أبو السمن تفقد موقع الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي على طريق جرش "نزول سلحوب" لحافلة تقل طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وعبر أبو السمن عن حزنه وأسفه لفقدان عدد من الطلبة جراء الحادث، داعيا السائقين الى الالتزام بالشواخص الارشادية والتحذيرية والسرعات المقررة وبقواعد القيادة الآمنة.

- -(بترا)

م ح/ن ح/ف ق

16/12/2023 17:18:13