قصف إسرائيلي وغارات جوية على بلدات لبنانية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 16 كانون الأول (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية حدودية، اليوم السبت، لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة "بترا"، إن الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارات على وادي قرب بلدة رامية، وجبل بلاط في القطاع الغربي، وأطراف بلدة عيتا الشعب.

وأضاف أن القصف المدفعي الاسرائيلي طال أطراف بلدات: حولا، وميس الجبل، وباب التنية، والخيام، ووادي حسن.

--(بترا)

ف ج/ ن ح

16/12/2023 16:41:02