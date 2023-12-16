قصف إسرائيلي وغارات جوية على بلدات لبنانية

قصف إسرائيلي وغارات جوية على بلدات لبنانية
التاريخ
12/16/2023 2:28:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 16 كانون الأول (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية حدودية، اليوم السبت، لقصف مدفعي وغارات جوية إسرائيلية.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة "بترا"، إن الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارات على وادي قرب بلدة رامية، وجبل بلاط في القطاع الغربي، وأطراف بلدة عيتا الشعب.
وأضاف أن القصف المدفعي الاسرائيلي طال أطراف بلدات: حولا، وميس الجبل، وباب التنية، والخيام، ووادي حسن.
--(بترا)
ف ج/ ن ح
16/12/2023 16:41:02
MENAFN16122023000117011021ID1107607134
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