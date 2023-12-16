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ختام ورشة عن العنف المبني على النوع الاجتماعي

12/16/2023 2:28:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- اختتمت، اليوم السبت في البحر الميت، ورشة عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حول تقرير الرصد للخطة التنفيذية "لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل للأعوام(2021-2023)"
وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن الورشة التي عقدت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، جاءت لرصد وتقييم الإنجاز في تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات؛ والوقوف على أبرز المعيقات التي حالت دون تنفيذ بعض الأنشطة، وتعزيز دور المؤسسات في تنفيذ الأنشطة غير المنجزة.
وأوضح أن المصفوفة جاءت لتوفير إمكانية أكبر للوصول إلى حالات العنف، ضمن إطار مؤسسي متكامل يُقدم خدمات ذات جودة كونها تشمل مجموعة قطاعات؛ كالخدمات الاجتماعية والصحية، الشرطة والعدالة، التنسيق والشراكة، التوعية وقطاع التشريعات.
ودعا المشاركون في توصياتهم في ختام الورشة إلى مشاركة جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني عند صياغة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية وما ينبثق عنها من خطط تشغيلية لمصفوفة الأولويات، وعكس الخطة التنفيذية للمصفوفة على خطط المؤسسات المعنية بتنفيذها لضمان ديمومتها، وتحديد الأساليب المناسبة لتنفيذ الأنشطة بما يحقق هدف البرنامج.
يشار إلى أنّ الخطة التنفيذية أُطلقت منتصف آذار من العام الماضي، استكمالاً لإجراءات وضع الإطار التنفيذي لمصفوفة الاولويات الوطنية واستمراراً لدور الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف في متابعة تنفيذ الأولويات الوطنية الخاصة بمنظومة الحماية.
--(بترا)
م ها /ن ح/ف ق
16/12/2023 16:29:03

MENAFN16122023000117011021ID1107607133

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