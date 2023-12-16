الميثاق الوطني يؤكد دعمه وتأييده لمضامين خطاب الملك في جنيف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول(بترا)- أكد حزب الميثاق الوطني تأييده لمضامين خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في جنيف، خلال مشاركته بالمنتدى المخصص للاجئين، والذي تحدث فيه عن معاناة الأردن بسبب اللاجئين.

وأضاف الحزب، في بيان اليوم السبت، أن المجتمع الدولي يتجاهل مطالب الأردن المتعلقة باللاجئين، بعد أن تُرك وحيدًا، ولا يتلقى قدرا كافيا من المساعدات التي تغطي احتياجاتهم، مما تسبب في زيادة الضغط على البنية التحتية، والخدمات العامة، والطاقة، و ارتفاع معدلات البطالة، والفقر بين الأردنيين، وهو الشيء الذي لا يراعيه المجتمع الدولي، ولا يلتفت إليه تجاه الأردن.

ولفت الحزب المجتمع الدولي إلى أن الأردن استقبل اللاجئين، وقام بدوره العروبي، والإسلامي، والإنساني على مدى التاريخ، لكن هذا لا يعني أن يترك وحيدًا؛ لأنه يقوم بدور عظيم نيابة عن المجتمع الدولي، وهو ما ركز عليه جلالة الملك عبدالله الثاني،"أن الأردن وصل حد الإشباع في موضوع اللاجئين فذلك حق، وقد قام بواجبه الإسلامي، والعروبي، والإنساني، والأخلاقيّ تجاه اللاجئين على أكمل وجه، ولكن هنالك إمكانيات محدودة لدى الدولة، وعبئًا لا يمكن تحمله، وهذا ما يستوجب على المجتمع الدولي وعيه".

وأكد الحزب أن الهجرة الناعمة، أو الهجرة القسرية مرفوضة تمامًا بالنسبة لنا في الأردن، وجلالة الملك عبدالله الثاني حسم الموقف الأردني بهذا الخصوص منذ اليوم الأول من العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، مؤكدًا ذلك في كل الخطابات، واللقاءات، والمقابلات.

- -(بترا)

ن ن/ف ق

16/12/2023 16:15:13