الأمير علي: نتطلع للتنسيق مع اتحادات الكرة لتعزيز مساعي وقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- صادقت الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، في اجتماعها العادي اليوم السبت، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، على التقريرين المالي والإداري للعام 2022، وموازنة 2023.

وأكد سموه أن الاجتماع يقام "وسط ظروف قاسية يعيشها الأهل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "نتطلع للتنسيق مع عدة اتحادات في المنطقة وإقليمياً ودولياً، لاتخاذ خطوات فعالة تعزز مساعي وقف العدوان والانتهاكات بحق أهلنا في غزة والضفة الغربية".

وثمن سموه، تكاتف الهيئة العامة للاتحاد والجهود الكبيرة والمتواصلة لتحقيق تطلعات الارتقاء بكرة القدم الأردنية، مشيدا بالمنجزات التي تحققت على امتداد عام 2022.

بدورها، استعرضت الأمين العام للاتحاد، سمر نصار، أبرز منجزات العام 2022، الذي شهد العمل على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها توسيع مصادر الدخل، والارتقاء بالاستراتيجية الفنية للمنتخبات الوطنية وقطاع الفئات العمرية، وتطوير العمل المالي والإداري.

وقالت: استثمرنا عام إقامة كأس العالم بالمنطقة، ونجحنا باستضافة المنتخب الإسباني بطل العالم في 2010، لمواجهة النشامى في لقاء ودي تاريخي، وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء احتفالية وتنظيمية غير مسبوقة، وعوائد مالية هي الأعلى لمباراة واحدة على امتداد مسيرة الكرة الأردنية، ليشكل ذلك صفحة مشرقة من مشوار متميز للمنتخبات الوطنية في 2022.

وأضافت أن الاتحاد أعد دراسة شمولية للواقع الفني لكرة القدم الأردنية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا"، سلطت الضوء على احتياجات المنظومة وسبل تطويرها، سعياً لاكتساء الاستراتيجية الفنية المقبلة، بصبغة موضوعية مع تحديد نقاط القوة والضعف والأهداف بدقة، في إطار تطوير المنتخبات الوطنية والبطولات المحلية على حد سواء.

وأشارت نصار إلى أنه رغم انخفاض الدعم المالي محلياً وخارجياً خلال العام 2022، فإن الاتحاد نجح عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات، ضمن رؤيته الاستراتيجية نحو الاستدامة المالية، ونهجه في توسيع أنشطته التسويقية واستثمار استضافة وتنظيم البطولات والمباريات النوعية، في تعزيز إيراداته التي ساهمت بتخفيض الرصيد الدائن وأعباء السيولة المالية والعجز المتراكم الذي انخفض بنسبة 61 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وكان الاجتماع بدأ بالسلام الملكي، ثم الوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة، على شهداء العدوان الغاشم على الأهل في مدينة غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما استذكر الاتحاد العديد من القامات والرجالات الرياضية الراحلة، الذين فقدتهم المنظومة خلال الفترة الماضية.

وتخلل الاجتماع مناقشة جملة المقترحات والاستفسارات التي وردت من أعضاء الهيئة العامة خلال الأسبوع الماضي.

--(بترا)

خ خ/ن ح/ف ق

16/12/2023 15:50:56