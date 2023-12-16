رئيس الوزراء ينعى أمير دولة الكويت ويُعلن حالة الحِداد العام في المملكة وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16كانون الأول (بترا)- عبَّرت الحكومة عن بالغ الحزن والأسى بوفاة أمير دولة الكويت الشَّقيقة، وفقيد الأمَّتين العربيَّة والإسلاميَّة، سموّ الشيخ نوَّاف الأحمد الجابر الصَّباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السَّبت.

وأعرب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن أصدق مشاعر التَّعزية وعظيم المواساة إلى الأشقَّاء في دولة الكويت الشقيقة، بهذا المصاب الجلل، ضارعاً إلى الله تعالى أن يتغمَّد الرَّاحل الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أشقَّاءنا في دولة الكويت الصَّبر والسّلوان وحُسن العزاء.

وقال الخصاونة: فقدنا برحيل سموّ الشَّيخ نوَّاف قائداً عربيَّاً مخلصاً ووفيَّاً، كرَّس حياته لخدمة وطنه وقضايا الأمّتين العربيَّة والإسلاميَّة، ضارعين إلى الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه، وأن يحفظ دولة الكويت الشقيقة، لتواصل مسيرة الإنجاز والخير والعطاء والمنعة، ولتبقى نموذجاً مشرقاً في محيطنا الإقليمي والعالم أجمع.

وحداداً على فقيد دولة الكويت الشَّقيقة، والأمَّتين العربيَّة والإسلاميّة، أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً رسميَّاً قرَّر فيه إعلان حالة الحِداد العام في المملكة لمدّة ثلاثة أيّام تُنكَّس الأعلام خلالها، اعتباراً من اليوم السَّبت.

--(بترا)

ع ق/ن ح/ف ق

16/12/2023 15:55:46