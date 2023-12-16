الديوان الملكي الهاشمي ينعى الشيخ نواف الصباح ويعلن الحداد لمدة سبعة أيام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر، المغفور له، بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد الكبير، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم السبت، 3 جمادى الآخرة 1445 هجري، الموافق 16 كانون الأول 2023 ميلادي.

والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى الفقيد، ليعرب عن تأثر جلالة الملك عبدالله الثاني وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، وليؤكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الكويت الشقيقة والشعب الكويتي العزيز في هذا الظرف الصعب.

ويضرع الديوان الملكي الهاشمي إلى الله العلي القدير أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وشعبه الكريمين الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

--(بترا)

ف ق

16/12/2023 15:44:18