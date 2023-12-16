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الجامعة العربية تنعي أمير الكويت

12/16/2023 2:28:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 16 كانون الأول (بترا)- نعت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
وأعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، ولكل الأمة العربية بوفاة أمير الكويت.
واعتبر أن فقيد الأمة العربية هو رمز للإنسانية السمحة، وأفنى حياته في خدمة بلده، وأن سموه آمن بالعمل العربي المشترك كغاية لا بديل عنها فظلت الكويت في عهده أحد دعائم عمل المنظومة العربية وفي القلب منها جامعة الدول العربية.
وقال الامين العام إن مآثر الفقيد تجعل ذكراه راسخة في الوعي العربي، وإن الجامعة العربية تقف مع شعب الكويت في هذا الوقت الحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/ف ق
16/12/2023 15:29:23

MENAFN16122023000117011021ID1107607126

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