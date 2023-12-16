وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفدا من كلية الدفاع الإماراتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن الأردن يعتبر من قادة الريادة والابتكار في المنطقة، إذ أثبت الرياديون الأردنيون تفوقهم محليا وعربيا وعالميا، وقدرتهم على تحقيق النجاحات رغم التحديات التي تواجههم.

وقال خلال استقباله وفداً من كلية الدفاع الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إن الأردن صدر مشاريع ريادية عديدة استطاعت أن تثبت نفسها إقليميا وعالميا وحققت نجاحات كبيرة جدا واستحوذ عليها عدد من الشركات العالمية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، أكد الهناندة خلال اللقاء متانة العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، من خلال التعاون الاستراتيجي بينهما بمختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن والإمارات من خلال مبادرات ومشاريع متخصصة بالاقتصاد الرقمي والإبداع والابتكار، لافتا إلى عدد من المبادرات التي تؤكد الشراكة الوثيقة بين البلدين القائمة على أسس التكامل وتوافق الرؤى، منها مبادرة المليون مبرمج، وجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، التي جاءت جميعها ترجمة للرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية لقيادة البلدين الشقيقين.

وعرض الهناندة للوفد أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لدعم التحول الرقمي، وتبني مفاهيم الاقتصاد الرقمي، وتسهيل تطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن يمتاز بإمكانات نمو عالية، وتوافر موارد بشرية ماهرة، وبنية تحتية آمنة، وقوانين وحوافز داعمة.

من جهته، أكد رئيس الوفد العميد علي الطنيجي، عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الأردن والإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، ولفت إلى أن كلية الدفاع الإماراتية تحرص على التعرف على تجارب الدول العربية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

--(بترا)

غ ح/ن ح/ف ق

16/12/2023 15:14:39