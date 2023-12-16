مجلس الوزراء الكويتي ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد

مجلس الوزراء الكويتي ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد
التاريخ
12/16/2023 2:28:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا) -نادى مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
--(بترا)
رصد/ي ف/ف ق
16/12/2023 15:02:31
MENAFN16122023000117011021ID1107607124
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