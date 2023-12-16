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مجلس الوزراء الكويتي ينادي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد

12/16/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا) -نادى مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
--(بترا)
رصد/ي ف/ف ق
16/12/2023 15:02:31

MENAFN16122023000117011021ID1107607124

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