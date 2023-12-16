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الفايز ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

12/16/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 16 كانون الأول (بترا)– نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم السبت، أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.
وقال الفايز إنه بوفاة أمير الكويت تكون الامتين العربية والاسلامية قد فقدتا أميرًا إنسانًا انحاز على الدوام إلى جانب الحق والعدالة والقضايا العربية والاسلامية العادلة.
وأوضح أن الأمير العروبي القومي الراحل ترك بصمات كبيرة في خدمة الكويت وأمتنا، وكان في مقدمة المدافعين عن كرامة وعزة امتنا، وعن قضاياها العادلة وعلى راسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.
وأضاف الفايز "اننا نتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد الكبير واسرته الكريمة والحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق ولكافة الزملاء في مجلس الامة الكويتي".
ودعا الله عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وأن يُلهم ذويه وأسرته والشعب الكويتي الصبر والسلوان.
--(بترا)
م ش/ف ق
16/12/2023 14:57:02

MENAFN16122023000117011021ID1107607123

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