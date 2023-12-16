الملك ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- اعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن احر التعازي والمواساة بوفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وقال جلالته في تدوينة على حسابه الشخصي عبر منصة (X): "نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز".

--(بترا)

ف ق

16/12/2023 14:50:41