الملك ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

الملك ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح
التاريخ
12/16/2023 2:28:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا)- اعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن احر التعازي والمواساة بوفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.
وقال جلالته في تدوينة على حسابه الشخصي عبر منصة (X): "نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز".
--(بترا)
ف ق
16/12/2023 14:50:41
MENAFN16122023000117011021ID1107607120
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