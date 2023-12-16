مقتل 20 جنديا إسرائيليا بمدينة الشجاعية في غزة خلال اسبوع

مقتل 20 جنديا إسرائيليا بمدينة الشجاعية في غزة خلال اسبوع
التاريخ
12/16/2023 2:28:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 16 كانون الأول (بترا) -أعلنت القناة الإسرائيلية 12، اليوم السبت، عن مقتل 20 جنديا في معارك الشجاعية خلال اسبوع.
وفي اليوم الـ71 من العدوان على غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة وخاصة في المناطق الشمالية التي تتعرض لدمار كبير قبل أن يمتد إلى مختلف المناطق فيه.
--(بترا)
ي ف
16/12/2023 14:06:36
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