مقتل 20 جنديا إسرائيليا بمدينة الشجاعية في غزة خلال اسبوع

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 16 كانون الأول (بترا) -أعلنت القناة الإسرائيلية 12، اليوم السبت، عن مقتل 20 جنديا في معارك الشجاعية خلال اسبوع.

وفي اليوم الـ71 من العدوان على غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة وخاصة في المناطق الشمالية التي تتعرض لدمار كبير قبل أن يمتد إلى مختلف المناطق فيه.

--(بترا)

ي ف

16/12/2023 14:06:36