Sunday, 17 December 2023 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 20 جنديا إسرائيليا بمدينة الشجاعية في غزة خلال اسبوع

12/16/2023 2:28:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 16 كانون الأول (بترا) -أعلنت القناة الإسرائيلية 12، اليوم السبت، عن مقتل 20 جنديا في معارك الشجاعية خلال اسبوع.
وفي اليوم الـ71 من العدوان على غزة واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مناطق متفرقة في قطاع غزة وخاصة في المناطق الشمالية التي تتعرض لدمار كبير قبل أن يمتد إلى مختلف المناطق فيه.
--(بترا)
ي ف
16/12/2023 14:06:36

MENAFN16122023000117011021ID1107607118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث