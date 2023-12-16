اختتام منافسات تصفية المنتخب الوطني للجوجيتسو
التاريخ
12/16/2023 2:28:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا)- اختتمت مساء أمس الجمعة، تصفية المنتخب الوطني للجوجيتسو التي نظمها الاتحاد الأردني للجوجيتسو في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية في مدينة الحسين للشباب بمشاركة 25 لاعبا ولاعبة.
وقالت عضو الاتحاد ريما يعقوب، إن هذه التصفية جاءت لاختيار لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة عدة بطولات العام المقبل.
وأضافت يعقوب أن التصفية شارك فيها نخبة من اللاعبين واللاعبات وكانت المستويات متقاربة والأداء جيد جدا.
--(بترا)
خ خ/ن ح/ف ق
16/12/2023 14:04:33
MENAFN16122023000117011021ID1107607117
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