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اختتام منافسات تصفية المنتخب الوطني للجوجيتسو

12/16/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- اختتمت مساء أمس الجمعة، تصفية المنتخب الوطني للجوجيتسو التي نظمها الاتحاد الأردني للجوجيتسو في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية في مدينة الحسين للشباب بمشاركة 25 لاعبا ولاعبة.
وقالت عضو الاتحاد ريما يعقوب، إن هذه التصفية جاءت لاختيار لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة عدة بطولات العام المقبل.
وأضافت يعقوب أن التصفية شارك فيها نخبة من اللاعبين واللاعبات وكانت المستويات متقاربة والأداء جيد جدا.
--(بترا)
خ خ/ن ح/ف ق
16/12/2023 14:04:33

MENAFN16122023000117011021ID1107607117

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