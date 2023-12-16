اتحاد اذاعات العربية يدين اغتيال الصحفي سامر أبو دقة

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 16 كانون الأول(بترا)- دان اتحاد اذاعات الدول العربية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة في غزة، مطالبا بمقاضاة مقترفي هذه الجريمة لدى الهيئات الدولية المتخصصة.

وقال الاتحاد في بيان اليوم السبت، من مقره في تونس، إنه يدين بشدة هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الاسرائيلي بقصفه لمدرسة فرحانة وعرقلة وصول فرق الإسعاف لنجدة المصابين في هذا القصف، منهم الشهيد سامر أبو دقة.

وبين أن العدو الصهيوني يضيف جريمة جديدة لسلسلة جرائمه في الاستهداف الممنهج للطواقم الإعلامية العاملة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية في محاولة بائسة فاشلة لترهيبها ومنعها من القيام بواجبها في نقل صورة الأحداث وكشف حجم وفظاعة الجرائم و المجازر التي يقترفها في حق الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

وذكر الاتحاد في بيانه، ان يد القتل الممنهج الصهيونية قد طالت منذ بداية العدوان على غزة حوالي 90 صحفيا فضلا عن إصابة آخرين واعتقال 8 في تحد صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تمنع استهداف الطواقم الإعلامية أو حتى التضييق عليها في مناطق النزاعات بل تفرض حمايتها وتأمين سلامة أفرادها.

وحمل الاتحاد، سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية، داعيا الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى الإدانة الواضحة والصريحة لهذه الجريمة ومقاضاة مقترفيها جزائيا لدى الهيئات الدولية المتخصصة.

--(بترا)

ض ع/ أ أ/ف ق

16/12/2023 13:52:03