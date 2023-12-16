الفايز يلتقي في سلطة العقبة وفدين من وكلاء السياحة العرب‏

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 16كانون الأول (بترا)- أمين المعايطه- إلتقى رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة نايف حميدي الفايز وفدين عربيين يمثلون 30مكتبا ووكالة سياحة متخصصة من تونس ومصر.
وثمن الفايز جهود ممثلي المكاتب والوكالات السياحية من تونس ومصر على ما قدموه من دعم ومساندة من خلال ترويجهم للمنتج السياحي الوطني في العقبة وباقي المناطق السياحية في الأردن.
كما ثمّن هذه الخطوة للاطلاع على الوضع المستقر في مدينة العقبة خصوصا وفي المملكة عموماً، مرحباً بكل أشقائنا العرب في مدينة العقبة، متمنياً المزيد من الزيارات التبادلية لرفع كفاءة القطاع السياحي ونقل التجارب بين الدول الشقيقة ضمن رؤية عربية مشتركة للتخفيف من أضرار الأوضاع الخارجة عن إرادتنا، والتي ستزيد التعاون بيننا جميعاً.
وتهدف الزيارة التي جاءت بدعم من هيئة تنظيم السباحة الى ترويج المنتج السياحي في العقبة كوجهة سياحية رئيسة للمملكة، يث تم اطلاع الوفدين على كافة التجارب السياحية الموجودة في في العقبة والتي تزخر بتنوع المنتجات السياحية المتمثلة كالمتحف العسكري في قاع الشاطئ ومراكز الغوص ورياض التزلج والعديد من المنتجات الأخرى .
وتم خلال اللقاء بحث العديد من الخطط التي تعكف عليها سلطة العقبة وترويج وتسويق جزء من حزم سياحية خارجية للمملكة ومن الداخل الأردني لتنشيط السياحة على مستوى الأردن بشكل عام، من خلال فتح أسواق جديدة وتعويض الفاقد من الأسواق الأوروبية بسبب الأوضاع الراهنة وفتح أسواق عربية جديدة، إضافة إلى استقطاب السياحة الداخلية من خلال جهود السلطة التي تنتظر موسم التخفيضات للفنادق والمحل التجارية والمرافق السياحية والنقل منخفض التكاليف من طيران محلي وعالمي وكذلك حافلات النقل المدعوم من قبل السلطة.
كما جرى تقييم للمرحلة المقبلة التي تستدعي العمل على فتح أسواق سياحية جديدة والترويج للعقبة إقليمها وللأردن عموما، حيث أن هذا الموسم يعد من أهم الوجهات السياحية في السنوات الماضية، لإعادة إحياء الزخم لأسواق السياحة وتشجيع وكالات السفر العالمية من المضي قدماً لإعادة تسيير وجهاتها مجدداً حيث أن العقبة تعتبر وجهة آمنة تماماً، وهناك مجموعات منخفضة لا تزال تؤم المدينة وتستمتع بها، فضلاً عن زيارة مناطق كوادي رم والبترا .
--(بترا)
ا م/ف ق
16/12/2023 13:49:44
MENAFN16122023000117011021ID1107607115
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