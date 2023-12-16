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الفايز يلتقي في سلطة العقبة وفدين من وكلاء السياحة العرب‏

12/16/2023 2:28:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 16كانون الأول (بترا)- أمين المعايطه- إلتقى رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة نايف حميدي الفايز وفدين عربيين يمثلون 30مكتبا ووكالة سياحة متخصصة من تونس ومصر.
وثمن الفايز جهود ممثلي المكاتب والوكالات السياحية من تونس ومصر على ما قدموه من دعم ومساندة من خلال ترويجهم للمنتج السياحي الوطني في العقبة وباقي المناطق السياحية في الأردن.
كما ثمّن هذه الخطوة للاطلاع على الوضع المستقر في مدينة العقبة خصوصا وفي المملكة عموماً، مرحباً بكل أشقائنا العرب في مدينة العقبة، متمنياً المزيد من الزيارات التبادلية لرفع كفاءة القطاع السياحي ونقل التجارب بين الدول الشقيقة ضمن رؤية عربية مشتركة للتخفيف من أضرار الأوضاع الخارجة عن إرادتنا، والتي ستزيد التعاون بيننا جميعاً.
وتهدف الزيارة التي جاءت بدعم من هيئة تنظيم السباحة الى ترويج المنتج السياحي في العقبة كوجهة سياحية رئيسة للمملكة، يث تم اطلاع الوفدين على كافة التجارب السياحية الموجودة في في العقبة والتي تزخر بتنوع المنتجات السياحية المتمثلة كالمتحف العسكري في قاع الشاطئ ومراكز الغوص ورياض التزلج والعديد من المنتجات الأخرى .
وتم خلال اللقاء بحث العديد من الخطط التي تعكف عليها سلطة العقبة وترويج وتسويق جزء من حزم سياحية خارجية للمملكة ومن الداخل الأردني لتنشيط السياحة على مستوى الأردن بشكل عام، من خلال فتح أسواق جديدة وتعويض الفاقد من الأسواق الأوروبية بسبب الأوضاع الراهنة وفتح أسواق عربية جديدة، إضافة إلى استقطاب السياحة الداخلية من خلال جهود السلطة التي تنتظر موسم التخفيضات للفنادق والمحل التجارية والمرافق السياحية والنقل منخفض التكاليف من طيران محلي وعالمي وكذلك حافلات النقل المدعوم من قبل السلطة.
كما جرى تقييم للمرحلة المقبلة التي تستدعي العمل على فتح أسواق سياحية جديدة والترويج للعقبة إقليمها وللأردن عموما، حيث أن هذا الموسم يعد من أهم الوجهات السياحية في السنوات الماضية، لإعادة إحياء الزخم لأسواق السياحة وتشجيع وكالات السفر العالمية من المضي قدماً لإعادة تسيير وجهاتها مجدداً حيث أن العقبة تعتبر وجهة آمنة تماماً، وهناك مجموعات منخفضة لا تزال تؤم المدينة وتستمتع بها، فضلاً عن زيارة مناطق كوادي رم والبترا .
--(بترا)
ا م/ف ق
16/12/2023 13:49:44

MENAFN16122023000117011021ID1107607115

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