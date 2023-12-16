وزير الزراعة: توجه المملكة نحو القطاع الزراعي بات واضحا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا) - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان توجه المملكة نحو القطاع الزراعي بات واضحا من خلال الاهتمام الملكي السامي والمسارات الواضحة التي تشمل التوسع بالتصنيع وتغيير النمط الزراعي وفتح أسواق تصديرية ودعم المزارعين.

واشار المهندس الحنيفات اليوم السبت، خلال اللقاء الصباحي الدوري لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، الذي أقيم بمقرها، الى ان الإنفاق الرأسمالي للوزارة سيبلغ خلال العام المقبل 40 مليون دينار من موازنتها.

وقال إن الأردن يسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للزراعة بالاقتصاد الوطني بالرغم من وجود شح بالمياه، مبينا ان المملكة تنتج 60 بالمئة من الاستهلاك المحلي من المنتجات الزراعية فيما الصادرات تصل إلى أكثر من 60 دولة بالعالم.







واكد أهمية القطاع الزراعي الذي تصل مساهمته إلى 20 بالمئة بالناتج المحلي في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، لافتا الى أن القطاع يلعب كذلك دورا بالبعد البيئي ومواجهة التغيرات المناخية ودعم الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والتشغيل، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتحدث عن الأمن الغذائي وتجربة المملكة خلال فترة جائحة فيروس كورونا بتأمين كل احتياجات السوق المحلية من مختلف اصناف الخضار والفواكه حيث لم نشهد نقصا في ذلك.

وتابع أن هناك اهتماما كبيرا اليوم بالقطاع الزراعي وهناك توجهات ملكية مستمرة بخصوص ذلك، مشيرا الى الاستراتيجية التي أقرتها الوزارة للقطاع.

ولفت الى رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات في تنظيم القطاع ليكون فاعلا بالاقتصاد الوطني وبما يسهم في توفير فرص العمل ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة.

وأوضح ان هناك توجهات لإعادة تنظيم القطاع الزراعي حيث بدأت بالارشاد الزراعي والتشاركية مع المزارعين والاهتمام بالتدريب والتسويق، لافتا لدور مؤسسة الإقراض الزراعي حيث تم رفع محفظتها الاقراضية لتوسيع عمليات الاقراض للمزارعين.

ونوه بالعديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة مع العديد من الجهات والقطاع الخاص وبخاصة فيما يتعلق بتربية الأسماك وإنتاج الفطر وزراعة بعض الأصناف الزراعية الجديدة، مؤكدا ان الوزارة تعمل كذلك على معالجة قضية التسويق الزراعي سواء بالسوق المحلية وتوسيع الأسواق التصديرية امام المنتجات الزراعية الأردنية.

وقال المهندس الحنيفات، إن التصنيع الغذائي مهم لتعمل الوزارة على توفير التدريب والدعم للمزارعين الصغار وتنظيم المهرجانات الزراعية لتسويق منتجاتهم بالإضافة إلى تأسيس معارض دائمة ومطاعم متخصصة بالموروث الأردني خلال العام المقبل وستكون رافعة للقطاع.

وأشار الى اهتمام الوزارة بالقطاع النباتي وتوسيع اقامة الغابات من خلال زراعة مئات آلاف الأشجار الحرجية وإقامة مشتل صحراوي بالإضافة للاهتمام بالحصاد المائي لتشجيع الأسر على الزراعة وتحسين مستوى معيشتها.

وبين حرص الوزارة في التعاون مع الجمعيات الزراعية المتخصصة لتجويد الانتاج وتقديم الدعم لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى التعبئة والتغليف والتبريد والتخفيف والتشميع للمنتجات الزراعية، مشيرا الى أن الوزارة ماضية في أتمتة خدماتها بهدف تسهيل الإجراءات على متلقي الخدمة وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد ضرورة إعادة النظر بالمناهج الدراسية بالجامعات المتعلقة بالزراعة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور العالمي الذي طال القطاع.

وشدد على استعداد الوزارة للعمل على توفير الحماية لأي منتج زراعي والاهتمام بزهور القطف في حال وجود مستثمرين مهتمين بالقطاع.

وبين أن مستلزمات الانتاج الزراعي ارتفعت اسعارها بالأسواق العالمية وان الوزارة مستعدة لفتح باب استيراد اي مدخل منتج وبما يسهم في خفض الأسعار وتنويع المصادر.

واشار الوزير الحنيفات إلى أن الوزارة تقدم دعما متواصلا للمزارعين سواء لجهة إضافة المشروعات الزراعية والزراعات التعاقدية والترويج للمنتجات الزراعية الأردنية في الأسواق التصديرية، مبينا أنه تم فتح 15 سوقا دوليا خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، قال رئيس الجمعية حمدي الطباع، إن القطاع الزراعي يمثل مصدرًا رئيسيًا للغذاء والأمن الغذائي في المملكة، ويشكل مصدر دخل بنسبة عالية من القوى العاملة، حيث تعتمد نحو ربع القوى العاملة على الزراعة لتحقيق دخلها، إلى جانب 20 بالمئة من صادرات السلع.

واشار إلى أن قطاع الزراعة حقق أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من هذا العام حيث بلغت نسبته 8.2 بالمئة مساهمًا بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتداخل بشكل كبير مع بقية القطاعات الوطنية، التي تشكل الأساس للاقتصاد والتنمية والذي يقوم بدور رئيسي في معالجة تحديات الفقر والبطالة.

ورأى رئيس الجمعية أن التغيرات المناخية تعد من بين الأسباب الرئيسية لانخفاض الإنتاج الزراعي، بما في ذلك نقص المياه وتزايد مخاطر الجفاف، وهو ما أثر سلبًا على ظروف العيش في المناطق الريفية.

واوضح الطباع أن معالجة موضوع الأمن الغذائي تحتاج إلى استراتيجية تنموية على مستوى الوطن تضمن مشاركة مختلف القطاعات والجهات ذات العلاقة بالعمل والإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع محلية كبرى لتخفيف أزمة الغذاء وآثاره على المجتمع، كما تسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد بما يعزز نمو الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى.

بدورهم، طرح رجال أعمال وعاملون بالقطاع الزراعي خلال اللقاء عددا من القضايا، منها أهمية زيادة مخصصات الوزارة لدعم القطاع بالإضافة إلى الاهتمام بزراعة الازهار والزعفران وتغيير الأنماط الزراعية والرقابة على أسعار مستلزمات الانتاج المتعلقة بالزراعة.

وشددوا على ضرورة توفير الدعم للمصدرين ودعم تنافسية المنتجات الأردنية وتوسيع قاعدة المصدرين وحماية المزارع والاهتمام بسوق الزهور وحماية الانتاج الزراعي المحلي والاهتمام بالابحاث الزراعية والإرشاد الزراعي.

-- (بترا)





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16/12/2023 13:24:07