وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
التاريخ
12/16/2023 2:27:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا) - أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح، ظهر اليوم، وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ونعى وزير شؤون الديوان الأميري في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
-- (بترا)
ب ط
16/12/2023 13:09:18
MENAFN16122023000117011021ID1107607112
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