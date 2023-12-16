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السفير الخالدي يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غواتيمالا

12/16/2023 2:27:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

مدينة غواتيمالا 16 كانون الأول (بترا) - قدم السفير عدلي الخالدي، أمس الجمعة، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية غواتيمالا اليخاندرو غياماتي، كسفير معتمد غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية غواتيمالا، خلال مراسم اقيمت في البيت الرئاسي في العاصمة "مدينة غواتيمالا".
ونقل السفير الخالدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس اليخاندرو غياماتي، وتمنياته للشعب الغواتيمالي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.
من جهته، طلب الرئيس غياماتي نقل تحياته وتقديره الى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسة جلالته الحكيمة، كما أبدى اهتمام الحكومة الغواتيمالية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير خارجية غواتيمالا ماريو بوكارو ومديرة التعاون الثنائي في وزارة الخارجية الغواتيمالية السفيرة لينس هيرنانديز.
--(بترا)
ص خ/أ أ/ب ط
16/12/2023 12:48:25

MENAFN16122023000117011021ID1107607110

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