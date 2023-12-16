العراق: بدء التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 كانون الأول (بترا)- فتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية، اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين للتصويت الخاص، في انتخابات مجالس المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن أكثر من مليون عراقي يشاركون بعملية التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين، وكذلك ما يزيد عن مليون شخص كمراقب وإعلامي وموظف اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات للتصويتين الخاص والعام.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت يبلغ 1002393 منتسبا، وعدد مراكز الاقتراع 565، ومحطات الاقتراع 2367 محطة.
وسيصوت مع القوات الأمنية، النازحون في مخيمات النزوح والبالغ عددهم 48260 نازحا، وعدد مراكز الاقتراع التابعة لهم 35، ومحطات الاقتراع 120 محطة.
وتأتي هذه الانتخابات بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، إذ جرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات بالعراق في شهر نيسان 2013، وكان من المقرر أن تجري في العام 2018 لكنها تأجلت لأكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية.
يشار الى أن مجالس المحافظات في العراق تعد بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بدون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
-- (بترا)
رصد/ي ف/ أ أ/ب ط
16/12/2023 12:13:29
MENAFN16122023000117011021ID1107607109
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