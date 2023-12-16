العراق: بدء التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 كانون الأول (بترا)- فتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات في مختلف المدن العراقية، اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين للتصويت الخاص، في انتخابات مجالس المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن أكثر من مليون عراقي يشاركون بعملية التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين، وكذلك ما يزيد عن مليون شخص كمراقب وإعلامي وموظف اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات للتصويتين الخاص والعام.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت يبلغ 1002393 منتسبا، وعدد مراكز الاقتراع 565، ومحطات الاقتراع 2367 محطة.

وسيصوت مع القوات الأمنية، النازحون في مخيمات النزوح والبالغ عددهم 48260 نازحا، وعدد مراكز الاقتراع التابعة لهم 35، ومحطات الاقتراع 120 محطة.

وتأتي هذه الانتخابات بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، إذ جرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات بالعراق في شهر نيسان 2013، وكان من المقرر أن تجري في العام 2018 لكنها تأجلت لأكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية.

يشار الى أن مجالس المحافظات في العراق تعد بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بدون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

-- (بترا)

رصد/ي ف/ أ أ/ب ط

16/12/2023 12:13:29