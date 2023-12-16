بشرى وإنجى المقدم ونجلاء بدر على الـ Sandy Carpet لفيلم وداعا جوليا

(MENAFN
- Youm7) حضر عدد من الفنانين على الـ sandy carpet الخاصة بالفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني، ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى ، منهم، بشري، إنجي المقدم، نجلاء بدر، محمد شاهين، وصبا مبارك والمخرج هاني خليفة والمخرج هادي الباجوري، كما حضر أبطال الفيلم الذين احتفلوا بعرضه بالمهرجان.
نجلاء بدر
انجى المقدم
بشرى فى الجونة
فيلم "وداعًا جوليا" من إخراج وتأليف محمد كردفاني وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولتة نزار جمعة، وقير دويني وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر، وتدور أحداثه في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب
وحصل فيلم "وداعا جوليا" على عرضه الأول في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، وحصد الفيلم عدد من الجوائز الدولية حيث فاز بجائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، جائزتين من مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا، وهما جائزة الجمهور وجائزة الصحافة، وحصد أيضًا 3 جوائز دولية في مهرجان Paysages de Cinéastes وهي جائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة ، كما فاز بجائزة أفضل فيلم إفريقي في جوائز سبتيموس الدولية.
وانطلقت مسيرة فيلم "وداعًا جوليا" مع الجوائز من مهرجان كان السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة الحرية وشهد عرضه العالمي الأول. كما وقع اختيار السودان عليه لتمثيلها في الحفل الـ96 من جوائز الأوسكار للمنافسة على أفضل فيلم دولي لعام 2024.وكان الفيلم قد شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي
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