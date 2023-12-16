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جيسون موموا ينتقد نهاية Aquaman المتوقعة.. اعرف التفاصيل

12/16/2023 2:27:00 PM
(MENAFN- Youm7) نقلت صحيفة فاريتي، بعض التصريحات غير المتوقعة للنجم العالمي جيسون موموا، صاحب شخصية Aquaman الشهيرة في عالم DC، والمقرر أن يجسد نفس الشخصية في الفيلم المنتظر بعنوان
Aquaman and the Lost Kingdom من إنتاج شركة وارنر بروس.

وقال موموا في التصريحات التي نقلتها الصحيفة، إن نهاية السلسلة الشهيرة لا تبدو جيدة جدًا بالنسبة لبدايتها وتحقيقها الكثير من الشعبية بين عالم DC الشهير، مضيفًا أن النهاية لا يجب بالضرورة أن تكون مواكبة للكثيرين، وتابع: "أنا أحب هذه الشخصية وأريد أن ألعبها لفترة طويلة ولا أريد أن تنتهي بهذا الشكل".

وبعد أن تم إصدار الفيديو الترويجى لفيلم
Aquaman and the Lost Kingdom، لاحظ المعجبون دورها الصغير على ما يبدو في الفيلم، كما قامت
مجموعة من متابعى العمل لإنشاء هاشتاج على موقع التغريادات
X، تحت اسم
#BoycottAquaman2، للاحتجاج على وجودها في الفيلم على الإطلاق.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "
insidethemagic
"، تسربت ملاحظات العلاج التي ظهرت مؤخرًا
والتي يُزعم أنها من الطبيب النفسي الخاص بهيرد، الدكتور دون هيوز على أحد المواقع العالمية، الذى أكد أن هيرد واجهت "العذاب" أثناء تصوير فيلم
Aquaman 2.

تشير الملاحظات إلى أن مخرج الفيلم، جيمس وان، رفع صوته على هيرد واشتكى من أنه "لا يمكنني حتى النشر عن
Aquaman and the Lost Kingdom"، وجعل الأمر يبدو وكأنه "كان خطأ هيرد".








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