آخر فيلم أخرجه الراحل أحمد البدرى ولم يشاهده.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) منذ عدة أشهر انتهى المخرج الراحل أحمد البدرى من إخراج فيلم "حمص وحلاوة" ولم يمهله القدر أن يشاهده، حيث وافته المنية أمس وقبل أن يعرض الفيلم حيث إنه سوف يعرض في إجازة منتصف العام الدراسية لعام 2024.

يشار إلى أن فيلم "حمص وحلاوة" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، عندما يلتقون بفنانة وتبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد، ويشارك في بطولة فيلم حمص وحلاوة مجموعة من المطربين الشعبيين، منهم: أمينة، محمود الليثي، رضا البحراوي، أحمد شيبة، محمد أسامة، حسن الخلعي، حجاج عبد العظيم .

نعي مدير التصوير د. حسين بكر رئيس المركز القومى للسينما المخرج أحمد البدرى، والذي توفي منذ قليل داخل معهد ناصر متأثرًا بالأزمة الصحية الذى تعرض لها في الآونة السابقة.

وقد ذكر بكر أن الراحل سيظل بيننا دائماً بأعماله المتميزة، وتقدم بكر بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، متمنياً من الله تعالى أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.جدير بالذكر أن المخرج أحمد البدرى تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل سنة 1977، والتحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج وتخرج سنة 1985، وبدأ حياته الفنية ممثلا في عدة أعمال أبرزها صيام صيام، ليلة القبض على فاطمة.عمل المخرج أحمد البدرى كمخرج مساعد في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم مافيا وبيت للحب والرعب وزيزينيا وغيرها، وخاض بعد فترة تجربة الإخراج من خلال فيلم غاوي حب عام 2005، ويليه فيلم لخمة راس، ليصبح له رصيد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها كيد النسا، عمر وسلمى 2، غش الزوجية.