بيلا حديد تواصل دعمها للقضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) تواصل عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، مؤازرة شعبها الفلسطيني والتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في قطاع غزة والمستمر منذ 7 أكتوبر الماضي واسفر عن استشهاد الآلاف من المدنيين وقصف المستشفيات والمدارس في جرائم إنسانية تضاف لسجلات الاحتلال الغاشم.

ونشرت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام والذي تمتلك عليه أكثر من 61 مليون متابع، تظهر من خلالها كلمة فلسطين ممزوجة بالوان العلم الفلسطيني.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك سماعًا دوي انفجارات في طبرية وإطلاق صواريخ اعتراضية.

ويعاني سكان غزة شحًا شديدًا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.