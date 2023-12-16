أضرار نفسية يسببها تعديل الصور ببرامج الذكاء الاصطناعى.. لازم تعرفها

MENAFN - Youm7) انتشرت في الفترة الأخيرة العديد منتطبيقات الذكاء الاصطناعى التي تعتمد على تعديل الصور والتى تساعد الشخص على تخيل نفسه وهو ينتمى لثقافة أخرى ويعيش في مكان آخر ويرتدى ملابس مختلفة عن ذوقه الشخصى، والتي اندفع الكثير من الأشخاص لاستخدامها دون إدراك أضرارها عليهم والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "priorygroup"، والمهتم بالرعاية الصحية العقلية ببريطانيا.

أضرار تعديل الصور ببرامج الذكاء الاصطناعى قلة الثقة بالنفس

تعتمد تطبيقات تعديل الصور على نحت ملامح الوجه وإزالة العيوب وتغيير نسب الجسم، وتجعل الشخص يرى نفسه وكأنه ينتمى لمكان آخر، ويشاهد شخص يتمنى أن يكون عليه، وبطبيعة الحال هذا له عواقب وخيمة

على احترام الشخص لنفسه مع مرور الوقت.

و يمكن لهذه الصور المعدلة أن تقلل ثقة الشخص بنفسه أيضاً، كلما نظر إلى صورته المعدلة والملتزمة بمعايير جمال مثالية لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، مما يدفعه أيضاً إلى عدم تقبل عيوبه واختلافه عن الآخرين.

تلقى الإعجاب بعد تعديل الصور الإصابة باضطرابات الطعام

وقد يشعر الشخص بعد ذلك بعدم الرضا عن جسمه، كلما نظر إلى صورته المعدلة، مما قد يتسبب مع مرور الوقت إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات الطعام.

وكشفت دراسة علمية أجريت عام 2019 عن كيف يغير الإنترنت وظيفة الدماغ، لا سيما من خلال التلاعب الرقمي بالصور لتضخيم الجاذبية الجسدية،

وتبين أن الوقت الذي يقضيه الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي يرتبط بمشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب والمشاعر الانتحارية، لدى المراهقين، وخاصة الفتيات.

تعديل الصور زيادة الرغبة في عمليات التجميل

أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة الصحة العقلية عام 2019 بين المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عامًا)، أن واحدة من كل أربع فتيات وواحد من كل عشرة أولاد قاموا بتعديل وجوههم أو أجسادهم في صور رقمية، ووجدت الدراسة أن أكثر من ثلث الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا) شعروا مؤخرًا بالخجل من صورتهم الجسدية، وأظهرت دراسة أخرى أجريت عام 2019 كيف شجعت وسائل التواصل الاجتماعي على زيادة الرغبة في إجراء الجراحة التجميلية بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عامًا.